Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa

Sao quốc tế 20/02/2026 15:30

Việc phát lì xì qua Weibo thực tế đã trở thành hoạt động quen thuộc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Nhiều nghệ sĩ chọn cách “mở hầu bao” trực tuyến để tương tác với fan, vừa mang ý nghĩa chúc may mắn, vừa tạo không khí sôi động trong đêm giao thừa. Mức chi và cách triển khai mỗi năm vẫn là chủ đề được quan tâm.

Trong buổi livestream đón năm mới cùng gia đình, Trần Triết Viễn bất ngờ phát năm phong bao lì xì với tổng giá trị 260.000 NDT (gần một tỷ đồng). Người dùng Weibo chỉ cần nhập khẩu lệnh “Mã niên cát tường” để tham gia nhận thưởng, không giới hạn đối tượng. Hình thức phát ngẫu nhiên, ai cũng có cơ hội như nhau.

Con số 260.000 NDT được xem là mức cao nổi bật trong dàn nghệ sĩ Hoa ngữ dịp Tết năm nay. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi vui anh là “Thần Tài của giới giải trí”.

Với Trần Triết Viễn, đây không phải lần đầu anh chi số tiền lớn cho hoạt động này. Tết 2024, nam diễn viên từng phát gần 140.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng). Đến Tết 2025, con số tăng lên 190.000 NDT (khoảng 656 triệu đồng). Năm nay, mức 260.000 NDT tiếp tục lập kỷ lục mới trong chuỗi lì xì đầu năm của anh.

Ngoài hoạt động lì xì, Trần Triết Viễn trước đây cũng từng được nhắc đến với phong cách làm việc thoải mái cùng ê-kíp. Có thông tin cho biết anh từng tự chi trả cho các chuyến du lịch của đội ngũ làm việc hoặc gửi quà dịp lễ, gây thiện cảm trong mắt người hâm mộ.

Nam diễn viên nổi tiếng chi 1 tỷ đồng lì xì fan trong đêm Giao thừa - Ảnh 1

Bên cạnh Trần Triết Viễn, nhiều nghệ sĩ khác cũng tham gia hoạt động lì xì xuyên suốt đêm 30 và Mùng 1. Theo thông tin từ nền tảng, khoảng 150 nghệ sĩ góp mặt trong chuỗi chương trình kéo dài từ trưa đến rạng sáng. Đúng thời khắc chuyển giao năm mới, các ngôi sao đồng loạt gửi lời chúc và phát phong bao trực tuyến.

Sang Mùng 1, thêm khoảng 50 nghệ sĩ tiếp tục nối sóng. Trước đó, người hâm mộ còn có thể nhận phong bao phiên bản giới hạn do các nghệ sĩ thiết kế riêng. Hoạt động được tổ chức theo nhiều khung giờ khác nhau để người dùng dễ tham gia.

Trong số những gương mặt gây chú ý, Cúc Tịnh Y bất ngờ xuất hiện phát bốn bao lì xì, mỗi bao 49.999,9 NDT, tổng cộng gần 200.000 NDT (hơn 750 triệu đồng). Đây là lần đầu cô phát lì xì trên Weibo, trùng thời điểm tài khoản cá nhân cán mốc 33 triệu người theo dõi.

Thừa Lỗi cũng hào phóng rút hầu bao 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng) lì xì và còn mua thêm trà sữa, đồ ăn chiêu đãi fan. Nam diễn viên đang gây sốt nhờ vai Hạ Hầu Đạm trong phim cổ trang Còn ra thể thống gì nữa đóng cùng Vương Sở Nhiên.

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