Lý Thấm và 'bạn trai kém tuổi' Trần Triết Viễn tình tứ trong phim 'Nhất tiếu tùy ca'

Theo những hình ảnh được ekip chia sẻ, Trần Triết Viễn không ngần ngại giúp Lý Thấm chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối, trong khi nữ diễn viên cũng nhiều lần nhẹ nhàng sửa trang phục, chỉnh lại cổ áo cho bạn diễn.

Trong quá trình quay phim "Nhất tiếu tùy ca", cặp đôi diễn viên chính Lý Thấm và Trần Triết Viễn gây chú ý với khán giả. Theo đó, cặp đôi khiến người hâm mộ thích thú khi liên tục thể hiện những hành động quan tâm, chăm sóc lẫn nhau sau ống kính. Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấm áp của cả hai trong hậu trường nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Cách họ chăm sóc, hỗ trợ nhau tự nhiên và tinh tế khiến khán giả cảm nhận được mối quan hệ thân thiết, tin cậy giữa hai người. Nhiều người hâm mộ bình luận rằng sự phối hợp ăn ý này chính là yếu tố giúp cặp đôi tạo nên “phản ứng hóa học” chân thực trên màn ảnh.

Được biết, Nhất tiếu tùy ca là dự án cổ trang - tình cảm do Lý Thấm và Trần Triết Viễn đóng chính. Trong suốt quá trình quay, cả hai thường xuyên cùng nhau thảo luận kịch bản, trao đổi cách thể hiện cảm xúc ở từng cảnh quay để đạt hiệu quả tốt nhất. Một thành viên đoàn phim tiết lộ: “Cả Lý Thấm và Triết Viễn đều rất chuyên nghiệp, nhưng điều khiến mọi người quý mến là họ luôn quan tâm đến nhau như đồng đội thực thụ".

Nhất Tiếu Tùy Ca là bộ phim cổ trang quyền mưu, tình cảm và chiến tranh đầy kịch tính, được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Tiếu của tác giả Xí Dực Thiên Vũ. Mở đầu câu chuyện là trận chiến Bình Lăng định mệnh. Khi Cẩm Tú Quốc đứng trước nguy cơ thất bại, nữ xạ thủ hồng y Phù Nhất Tiếu (Lý Thấm) đã bắn một mũi tên "kinh thiên động địa", trúng vào Phượng Tùy Ca (Trần Triết Viễn), đại hoàng tử của Túc Sa, thành công đảo ngược tình thế. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phù Nhất Tiếu rơi xuống vực và bị mất trí nhớ. Trong một sự tình cờ, hai nhân vật đối đầu này lại tái ngộ tại Chính Niệm Sơn Trang.

Phượng Tùy Ca nhận ra sự bất thường khi Phù Nhất Tiếu mất trí nhớ và quyết định giữ cô bên mình. Ban đầu là lợi dụng để lật tẩy kẻ đứng sau âm mưu giữa hai quốc gia, nhưng qua quá trình cùng nhau vạch trần bí mật, họ dần nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này đưa họ vào một hành trình trưởng thành đầy cảm hứng, chứa đựng cả ngọt ngào và đau thương.

Bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca nhanh chóng gây được tiếng vang lớn ngay từ khi phát sóng nhờ vào sự đối đầu gay gắt giữa hai nhân vật chính. Khán giả đã phải "thót tim" ngay từ những tập đầu với những tình tiết hành động bạo liệt và táo bạo. Đỉnh điểm là cảnh Phượng Tùy Ca trói Phù Nhất Tiếu và ra tay đánh gần 50 roi. Không chịu khuất phục, nữ chính đáp trả quyết liệt bằng một cú cắn mạnh vào cổ nam chính, tạo nên cảnh tượng đẫm máu và chân thực đến kinh ngạc.

Mối quan hệ của họ là một chuỗi ngày liên tục làm tổn thương nhau bằng những màn đánh đấm và phản đòn, vừa tàn nhẫn vừa tràn đầy căng thẳng tột độ. Khán giả không khỏi thốt lên "xem mà tim đập thình thịch" trước sự kịch tính này. Ngay cả khi tạm thời hợp tác, sự bạo liệt vẫn không hề giảm bớt. Cả hai vẫn thường xuyên kề vật sắc vào cổ nhau, liên tục đe dọa, tạo nên một mối quan hệ "qua lại" đầy thô bạo và nguy hiểm. Chính sự đối chọi khốc liệt và ám ảnh này là yếu tố then chốt thu hút khán giả theo dõi Nhất Tiếu Tùy Ca.