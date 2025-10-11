Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Dinh dưỡng 11/10/2025 16:30

Giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu cao gấp 9 lần thịt gà. Những món ăn chế biến từ chim bồ câu có tác dụng bồi bổ cơ thể, phù hợp với các đối tượng như phụ nữ mang thai, trẻ suy dinh dưỡng và người mới ốm dậy.

Giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu

Nghiên cứu cho thấy, thịt chim bồ câu chứa 22.14% protid, 1% lipid và các muối khoáng, đặc biệt thịt bồ câu có lượng protein cao, trong khi lượng mỡ và cholesterol thấp. Ngoài ra nó còn chứa vitamin A, B1, B2, E và nhiều nguyên tố vi lượng là thành phần tạo máu. Có thể nói rằng, giá trị dinh dưỡng trong thịt bồ câu cao hơn cả thịt bò và thịt gà.

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

6 Lưu ý quan trọng khi ăn chim bồ câu

Cần nấu chín kỹ hoàn toàn

Thịt chim bồ câu, giống như các loại gia cầm khác, có nguy cơ chứa vi khuẩn như Salmonella và các mầm bệnh khác.

Luôn đảm bảo thịt được nấu chín kỹ hoàn toàn (nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 74 độ C) để tiêu diệt hết vi khuẩn, đặc biệt khi tiềm thuốc bắc hoặc nấu cháo.

Tránh ăn tái hoặc tiết canh chim bồ câu vì nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng rất cao.

Thận trọng với người có cơ địa nhiệt (nóng trong)

Thịt bồ câu có tính ấm (theo Đông y) và rất giàu chất đạm.

Lưu ý: Người có cơ địa nóng trong, thường xuyên bị nhiệt miệng, mụn nhọt, hoặc táo bón nên ăn với tần suất vừa phải (ví dụ: 1-2 lần/tuần). Ăn quá nhiều có thể gây thừa chất, tăng nhiệt, làm tình trạng nóng trong trở nên nghiêm trọng hơn.

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cẩn trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai

Thịt bồ câu rất bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, nhưng cần lưu ý:

Hạn chế dùng quá nhiều gia vị hoặc thuốc bắc có tính quá nóng (như gừng, sâm) khi hầm bồ câu trong thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu.

Nên chế biến đơn giản như hầm hạt sen, cháo đậu xanh để dễ tiêu hóa và bồi bổ nhẹ nhàng hơn.

Người bị bệnh Gout (Gút) nên hạn chế

Giống như các loại thịt đỏ và nội tạng khác, thịt chim bồ câu có hàm lượng Purin tương đối cao.

Nguy cơ: Khi Purin chuyển hóa sẽ tạo ra Axit Uric. Người bị bệnh Gout nên hạn chế ăn các món tiềm bồ câu hoặc dùng với liều lượng lớn để tránh làm tăng nồng độ Axit Uric, gây bùng phát cơn đau cấp tính.

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với rau củ để cân bằng dinh dưỡng

Thịt bồ câu giàu đạm và béo (đặc biệt là da và mỡ), do đó dễ gây ngán và khó tiêu nếu ăn riêng.

Lời khuyên: Khi chế biến, nên kết hợp với các loại rau xanh, củ quả có tính mát (như nấm, cà rốt, khoai tây) hoặc các vị thuốc bắc có tác dụng thanh nhiệt (như kỷ tử, hạt sen) để cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa.

Phân biệt chim bồ câu ra ràng và chim trưởng thành

Chim bồ câu ra ràng (non) có thịt mềm, ngọt, và giá trị dinh dưỡng cao hơn, dễ hấp thu hơn, thường được dùng để hầm, tiềm.

Chim trưởng thành (già) có thịt dai hơn và thường được dùng để ninh lấy nước dùng hoặc chế biến các món cần thời gian nấu lâu. Luôn chọn mua chim từ nguồn cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên: Chim bồ câu là món ăn tuyệt vời để bồi bổ cho người mới ốm dậy, người gầy yếu, và phụ nữ sau sinh. Hãy sử dụng nó một cách hợp lý và khoa học để phát huy tối đa công dụng.

Chim bồ câu được mệnh danh là 'thượng phẩm', bổ gấp 9 lần thịt gà: Những lưu ý khi ăn để tận dụng nguồn 'thuốc bổ'

Chim bồ câu được mệnh danh là 'thượng phẩm', bổ gấp 9 lần thịt gà: Những lưu ý khi ăn để tận dụng nguồn 'thuốc bổ'

Loài vật được mệnh danh bổ gấp 9 lần thịt gà và những lưu ý khi ăn để chúng ta có được nguồn dinh dưỡng có lợi nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   bồ câu dinh dưỡng chim bồ câu

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Quả cam được mệnh danh là vua Vitamin C với 7 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau má được mệnh danh là thảo dược giải nhiệt với 5 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Quả hồng đang vào mùa, tranh thủ ăn ngay nhận về 6 công dụng đáng quý cho sức khỏe

Cá diêu hồng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Cá diêu hồng với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, bạn đã biết chưa?