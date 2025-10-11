Bồ câu là thức ăn đại bổ cho sức khỏe nhưng có 6 lưu ý quan trọng cần biết

Nghiên cứu cho thấy, thịt chim bồ câu chứa 22.14% protid, 1% lipid và các muối khoáng, đặc biệt thịt bồ câu có lượng protein cao, trong khi lượng mỡ và cholesterol thấp. Ngoài ra nó còn chứa vitamin A, B1, B2, E và nhiều nguyên tố vi lượng là thành phần tạo máu. Có thể nói rằng, giá trị dinh dưỡng trong thịt bồ câu cao hơn cả thịt bò và thịt gà.

Thịt chim bồ câu, giống như các loại gia cầm khác, có nguy cơ chứa vi khuẩn như Salmonella và các mầm bệnh khác.

Luôn đảm bảo thịt được nấu chín kỹ hoàn toàn (nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 74 độ C) để tiêu diệt hết vi khuẩn, đặc biệt khi tiềm thuốc bắc hoặc nấu cháo.

Tránh ăn tái hoặc tiết canh chim bồ câu vì nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng rất cao.

Thận trọng với người có cơ địa nhiệt (nóng trong)

Thịt bồ câu có tính ấm (theo Đông y) và rất giàu chất đạm.

Lưu ý: Người có cơ địa nóng trong, thường xuyên bị nhiệt miệng, mụn nhọt, hoặc táo bón nên ăn với tần suất vừa phải (ví dụ: 1-2 lần/tuần). Ăn quá nhiều có thể gây thừa chất, tăng nhiệt, làm tình trạng nóng trong trở nên nghiêm trọng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cẩn trọng khi dùng cho phụ nữ mang thai

Thịt bồ câu rất bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, nhưng cần lưu ý:

Hạn chế dùng quá nhiều gia vị hoặc thuốc bắc có tính quá nóng (như gừng, sâm) khi hầm bồ câu trong thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu.

Nên chế biến đơn giản như hầm hạt sen, cháo đậu xanh để dễ tiêu hóa và bồi bổ nhẹ nhàng hơn.

Người bị bệnh Gout (Gút) nên hạn chế

Giống như các loại thịt đỏ và nội tạng khác, thịt chim bồ câu có hàm lượng Purin tương đối cao.

Nguy cơ: Khi Purin chuyển hóa sẽ tạo ra Axit Uric. Người bị bệnh Gout nên hạn chế ăn các món tiềm bồ câu hoặc dùng với liều lượng lớn để tránh làm tăng nồng độ Axit Uric, gây bùng phát cơn đau cấp tính.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với rau củ để cân bằng dinh dưỡng

Thịt bồ câu giàu đạm và béo (đặc biệt là da và mỡ), do đó dễ gây ngán và khó tiêu nếu ăn riêng.

Lời khuyên: Khi chế biến, nên kết hợp với các loại rau xanh, củ quả có tính mát (như nấm, cà rốt, khoai tây) hoặc các vị thuốc bắc có tác dụng thanh nhiệt (như kỷ tử, hạt sen) để cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa.

Phân biệt chim bồ câu ra ràng và chim trưởng thành

Chim bồ câu ra ràng (non) có thịt mềm, ngọt, và giá trị dinh dưỡng cao hơn, dễ hấp thu hơn, thường được dùng để hầm, tiềm.

Chim trưởng thành (già) có thịt dai hơn và thường được dùng để ninh lấy nước dùng hoặc chế biến các món cần thời gian nấu lâu. Luôn chọn mua chim từ nguồn cung cấp uy tín để đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên: Chim bồ câu là món ăn tuyệt vời để bồi bổ cho người mới ốm dậy, người gầy yếu, và phụ nữ sau sinh. Hãy sử dụng nó một cách hợp lý và khoa học để phát huy tối đa công dụng.