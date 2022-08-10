Cách làm bồ câu hầm hạt sen thơm ngon, bồi bổ cho gia đình!

Bồ câu là một trong những loại thịt bổ dưỡng rất được các chị em ưa chuộng để nấu thành những món ăn vừa thơm ngon hấp dẫn lại mang thành phần dinh dưỡng siêu cao như: xôi chim bồ câu , bồ câu hầm ngải cứu , bồ câu xào rau răm ,...và trong đó không thể không đề cập đến món bồ câu hầm hạt sen - món hầm chuẩn “ngon - bổ”, uống một ngụm thôi là thấy “sinh lực tràn trề” trong từng sợi dây thần kinh! Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món bồ câu hầm hạt sen bổ dưỡng này nhé!

Cụ thể, theo Đông Y học, thịt chim bồ câu có vị ngọt,tính bình, hơi ấm, đặc biệt có nguồn dinh dưỡng dồi dào có tác dụng tăng cường khí huyết, bồi bổ ngũ tạng và còn dễ tiêu hóa hơn so với các loại thực phẩm khác như thịt bò, thịt gà, cá, nên rất thích hợp để bồi bổ cho bà bầu, trẻ nhỏ hay người bị đau bệnh.

Thịt chim bồ câu là loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và thường được sử dụng như các bài thuốc trong Đông y.

Ngoài ra, theo nghiên cứu khoa học, thịt chim bồ câu chứa hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, nhất là cholesterol. Đặc biệt, giá trị dinh dưỡng của thịt chim bồ câu được đánh giá cao gấp 9 lần so với thịt gà, cao hơn cả thịt bò - loại thịt dinh dưỡng rất được yêu thích.

Bên cạnh những công dụng “thần kỳ” từ thịt chim bồ câu, chúng ta cũng không thể bỏ qua hạt sen - nguyên liệu chính thứ 2 và cũng là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời.

Hạt sen

Ở các nước Đông Á và Đông Nam Á, hạt sen (còn được gọi là liên nhục) được biết đến như một loại dược liệu y học cổ truyền có giá trị, cũng như là một nguồn nguyên liệu không thể thiếu trong ẩm thực.

Hạt sen - loại thực phẩm phổ biến trong chế biến và trong các bài thuốc!

Cụ thể, hạt sen có hàm lượng các chất protein, magie, kali và phốt pho cao, trong khi hàm lượng mỡ bão hòa, natri và cholesterol lại rất thấp.

Trong y học, hạt sen được xem như một dược phẩm quý, có thể chữa các loại bệnh như suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ, ăn kém, tâm phiền và bệnh ăn uống khó tiêu.

Không chỉ vậy, các nghiên cứu hiện đại còn chỉ ra, thành phần các dưỡng chất trong hạt sen còn mang lại những tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe người tiêu thụ như: hỗ trợ trị bệnh lẫn ở người già, kháng viêm, trị mụn trứng cá, điều hòa kinh nguyệt, điều hòa cholesterol trong máu, giảm lượng đường trong máu, làm chậm quá trình lão hóa, trị gan nhiễm mỡ, hỗ trợ an thai,...và hỗ trợ điều trị ung thư.

Đọc đến đây, hẳn rất nhiều chị em muốn thêm ngay món ăn thơm ngon này vào list những món ăn để bồi bổ cho các thành viên trong gia đình rồi phải không nào?! Giờ thì hãy cùng bắt tay vào chế biến món bồ câu hầm hạt sen siêu ngon và bổ dưỡng này ngay nhé!

Cách làm bồ câu hầm hạt sen thơm ngon, bổ dưỡng tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món bồ câu hầm hạt sen bổ dưỡng!

Bồ câu 1 con

Hạt sen 50 gr

Cà rốt 1/2 củ

Hoa hồi 1 ít

Quế 1 gr

Táo đỏ 4 quả

Tỏi băm 1 muỗng cà phê

Nước tương 1 muỗng canh

Hắc xì dầu 1/2 muỗng cà phê

Ngũ vị hương 1 ít

Dầu ăn 1 ít

Gia vị thông dụng (Đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm bồ câu hầm hạt sen chuẩn ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn làm sạch và sơ chế bồ câu cùng các nguyên liệu đi kèm!

- Trước tiên, bồ câu mua về, bạn đem làm sạch lông, dùng dao lấy hết nội tạng ra và rửa lại với nước tầm 2-3 lần.

- Kế đó bạn dùng chanh và muối (hoặc giấm và muối) chà xát vào phần thân ngoài và trong của chim bồ câu để loại sạch mùi hôi, sau đó đem đi rửa lại với nước sạch, để ráo và đem chiên sơ qua là được nhé.

- Còn với 50gr hạt sen thì bạn đem ngâm với nước ấm trong vòng 3 tiếng để hạt sen nở đều và không bị cứng là được.

- Cà rốt thì bạn đem gọt sạch vỏ, rửa sạch và cắt thành những khoanh vừa ăn.

- Cuối cùng là táo đỏ, bạn chỉ cần đem rửa sạch với nước là đã hoàn tất khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 2: Hầm bồ câu hạt sen

Quy trình các bước làm bồ câu hầm hạt sen chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn cho hạt sen và cà rốt đã sơ chế vào luộc trong khoảng 10 phút cho mềm ra là đạt.

- Kế đến, bạn bắc nồi lên bếp rồi cho tỏi băm vào phi thơm lên. Khi tỏi đã ngả sang màu vàng, bạn lần lượt cho vào nồi 500ml nước lọc, phần bồ câu đã sơ chế, 3 hoa hồi và 1gr quế, sau đó tiến hành hầm trong khoảng 30 phút nhé.

- Sau 30 phút, bạn cho tiếp số hạt sen, cà rốt đã luộc cùng 4 quả táo đỏ vào nồi và nêm các gia vị gồm 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng cà phê hắc xì dầu, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê hạt nêm và 1 ít ngũ vị hương, sau đó đậy nắp lại và tiếp tục hầm thêm khoảng 30 phút nữa.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị của mình và rắc thêm 1 ít tiêu xay lên là đã hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Món bồ câu hầm hạt sen thanh ngọt, dinh dưỡng, ai cũng mê!

Món bồ câu hầm hạt sen thơm ngon nức mũi với phần nước dùng đậm đà, thoang thoảng mùi quế, kết hợp với hạt sen ngọt ngọt bùi bùi và thịt bồ câu mềm ngon đậm vị, đảm bảo già trẻ lớn bé trong nhà, ai cũng mê hết nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn bồ câu có thịt tươi ngon

- Nếu lựa chọn mua chim bồ câu làm sẵn thì bạn nên chọn những con bồ câu nhìn còn tươi, da dẻ có màu hồng đều, không bị tái.

- Nếu bạn chọn mua chim bồ câu còn sống thì nên lưu ý chọn những con chim non (từ 10 đến 15 ngày tuổi), được nuôi bởi lúa và ngô thì thịt sẽ ngon và có nhiều đạm và mang nhiều chất dinh dưỡng hơn.

- Khi mua, bạn nên dở cánh chim bồ câu lên, dùng tay ấn nhẹ vào, nếu thấy thịt dày thì là chim bồ câu ra ràng ngon. Ngoài ra, bạn cũng nên dùng tay ấn vào phần ức xem có mềm không, nếu thịt phần này càng mềm thì thịt chim sẽ càng ngon.

- Ngược lại, bạn không nên chọn mua những con có màu tái, có mùi hôi và thịt mềm nhão. Đồng thời, cũng không nên chọn những con chim quá nhỏ hay quá to vì thịt sẽ không ngon bằng những con có kích thước vừa phải.

Mẹo chọn mua hạt sen ngon, chất lượng

- Đối với hạt sen tươi, bạn nên chọn hạt sen khi vừa mới hái, có màu trắng ngà hoặc vàng đậm, bên ngoài căng tròn.

- Hoặc bạn cũng có thể chọn mua hạt sen chưa được tách vỏ, những hạt này sẽ có độ tươi ngon hơn, tâm sen còn trong hạt sen sẽ giúp tốt hơn cho sức khỏe.

- Đối với hạt sen khô, bạn nên mua hạt sen khô có màu trắng đục, hạt nhỏ và đều nhau.

- Đồng thời, tránh chọn những hạt sen có mùi ẩm mốc hay có các đốm li ti trên bề mặt, bởi đó là những hạt sen đã để quá lâu, không sử dụng được nữa.

Trên đây là công thức làm món bồ câu hầm hạt sen thơm ngon, đậm đà và đầy dinh dưỡng tại nhà. Với món hầm vừa thơm ngon lại bổ dưỡng như này, các chị em nhất định đừng bỏ qua nhé! Chúc các chị em trổ tài bồi bổ cho gia đình thành công nhé!