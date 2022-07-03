Xôi chim bồ câu và bồ câu nướng chẩm chéo - Đãi gia đình món ngon ngày cuối tuần thật đã

- Lấy 1 con ướp với muối, tiêu, hạt nêm, và gói gia vị chẩm chéo bán sẵn, từ 1-2 tiếng cho thấm gia vị. Rồi đem nướng ở nhiệt độ 170-180 độ 15 phút tuỳ con lớn nhỏ. 3 phút cuối lấy ra phết hỗn hợp gồm dầu ăn và mật ong rồi tiếp tục cho vào nồi nướng cho hết thời gian.

- Nếp ngâm qua đêm/ nấu cấp tốc với nồi cơm điện. Dùng nước lọc/ nước cốt dừa pha với muối, hạt nêm, dầu ăn cho xâm xấp mặt nếp. Thêm bó lá dứa vào nồi. Rồi bấm nút nấu, đợi xôi chín.

- 1 con lọc xương lấy thịt, xay nhuyễn cùng với muối, tiêu, hạt nêm.

- Phi thơm hành tím, cho thịt bồ câu xay vào đảo đều đến khi săn lại, nêm nếm vừa ăn và cho ra chén

- Xôi chín, dùng đũa trộn đều xôi với thịt bồ câu xay, không dùng muỗng làm nát hạt nếp.

- Muối chấm gồm có gia vị chẩm chéo, muối, đường, tiêu, ớt giã nhuyễn.

- Súp ăn kèm gồm có lòng chim câu cắt nhỏ, ướp gia vị, các loại củ cắt hạt lựu.

- Phi thơm hành rồi cho lòng vào xào, săn lại thì cho nước lọc vào, đun sôi tiếp tục cho các loại củ. Nấu lửa nhỏ cho củ mềm. Ninh cùng xương chim câu thì càng ngọt nước. Nêm nếm vừa ăn là xong.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Đan Vy