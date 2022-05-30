Bánh mì bơ tỏi xúc xích nướng - Ăn sáng nhanh gọn, no đủ cho ngày dài!

- Cho 8gr men nở + 5gr đường vào sữa tươi đã làm ấm, khuấy nhẹ và ngâm cho đến khi men nổi như gạch cua.

- Trộn đều hỗn hợp 400gr bột mì, muối, 50gr đường, cho trứng và hỗn hợp men sữa vào. Rắc bột áo ra một mặt phẳng, nhào bột đến khi bột thành một khối thì thêm 20gr bơ vào nhồi kĩ thành một khối mịn dẻo, không dính tay.

- Bột sau khi nhồi kĩ khoảng 15-20 phút thì cho vào tô để ủ nở lần 1. Dùng khăn ẩm/ nilon bọc kín, ủ nhiệt độ phòng khoảng 45-90 phút

- Lấy một miếng bột khoảng 90-100gr. Cán dẹt miếng bột, đặt xúc xích lên trên miếng bột, rồi gập bột lại sao cho miếng bột phủ kín xúc xích. Dùng dao cắt bột thành các miếng đều nhau, sao cho 1 phía của bột không đứt hẳn.

- Uốn cong cây bột thành hình vòng cung. Sau đó lật các miếng bột tròn ngửa lên, xếp miếng sau chồng lên miếng trước 1 chút. Nắn chỉnh để điểm đầu và điểm cuối của cây bột chạm nhau/ đặt chồng lên nhau một chút.

- Bột sau khi tạo hình, đem ủ lần 2, khoảng 30-45 phút tùy thời tiết.

- Đun chảy 15gr bơ còn lại, cho tỏi băm nhỏ vào đảo đều đến khi có mùi thơm

- Bánh sau khi ủ lần 2, lấy ra, quét hỗn hợp bơ tỏi lên trên mặt, rắc thêm một ít rau mùi bằm nhỏ.

- Cho bánh vào lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C – thời gian 20-30 phút

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Linh Phạm