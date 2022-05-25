Ăn sáng đủ dinh dưỡng với nui sườn sụn đuôi heo thơm ngon!

Đổi món với nui sườn sụn cho bữa sáng

NUI SƯỜN SỤN ĐUÔI HEO

Nguyên liệu:

300gr sườn sụn

300gr đuôi heo

1 gói nui khô

Cà rốt, củ cải, hành lá, rau mùi, chanh, ớt, hành tím

Gia vị: Nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, tiêu

Cách làm:

Sơ chế:

- Rửa sạch rồi nấu sôi chần qua sườn sụn và đuôi heo.

- Cà rốt, củ cải rửa sạch, cắt miếng vừa ăn.

- Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Chế biến:

- Cho sườn sụn, đuôi heo đã chần qua vào nồi áp suất hầm trong tầm 30 phút.

- Khi sườn sụn, đuôi heo đã chín nhừ thì chuyển qua một nồi khác, cho cà rốt, củ cải vào nấu.

- Đập sơ và nướng 1 củ hành tím

- Trộn hỗn hợp gồm: đầu hành lá đập dập bằm nhuyễn, nước mắm, tiêu, hạt nêm, bột ngọt.

- Cho hành tím đã nướng và hỗn hợp trên vào nồi nước dùng đang sôi.

- Luộc nui bằng một nồi khác.

- Khi nui gần chín thì trút nui sang nồi nước dùng nấu thêm đến khi nui chín.

- Nêm nếm cho vừa khẩu vị.

- Múc nui, sườn sụn, đuôi heo, cà rốt, củ cải ra tô, cho thêm hành lá, rau mùi, tiêu rồi chan nước dùng và thưởng thức.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Anna Ta

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