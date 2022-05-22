Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Món ngon mỗi ngày 22/05/2022 11:33

Làm bún trộn sò điệp, ngọt thịt, nước xào thấm vị, hòa quyện ăn siêu cuốn

BÚN SÒ ĐIỆP

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2kg cồi sò điệp/ hến
  • 1 trái táo xanh/ khế chua
  • Xà lách, rau thơm, ngò rí
  • 200gr giá
  • Hành phi
  • Đậu phộng rang tỏi ớt
  • 2 củ hành tím
  • 3 muỗng mắm ruốc 
  • Gia vị: đường, bột ngọt, tiêu, dầu màu điều, ớt trái

Cách làm:

- Sò điệp cắt bỏ túi phân và đường chỉ đen cho sạch, cắt nhỏ.

- Phi dầu màu điều rồi cho hành tím vào, cho sò điệp vào + chút hạt nêm + đường + bột ngọt + tiêu xào chín, rắc ít hành lá vào múc cái ra đĩa, chừa nước lại để làm nước xốt trộn bún.

 

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây! - Ảnh 2

 

- Nước xốt ruốc: lấy phần nước sò điệp + 3 muỗng canh mắm ruốc + 200ml nước lạnh + đường + bột ngọt, đun sôi nêm nếm cho vừa khẩu vị, cắt thêm ớt tươi tùy ý

- Rau sống: cắt sợi táo xanh, cho vào tô nước đá để ngâm giòn. Xà lách thái sợi, rau thơm cắt nhỏ, ngò rí cắt khúc, giá trụng sơ.

- Phi thơm hành tím, đậu phộng rang giã nhuyễn

  • Trình bày:

- Cho bún vào tô, rau sống, giá, sò điệp, đậu phộng, hành phi, ớt tươi, chan thêm mắm và thưởng thức

 

Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trương Diệu Thanh

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