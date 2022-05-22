Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Làm bún trộn sò điệp, ngọt thịt, nước xào thấm vị, hòa quyện ăn siêu cuốn
- Thèm ăn cuốn thì làm đơn giản thôi - Bò cuốn cải bẹ xanh chấm nước tương mù tạt!
- Bồi bổ cho gia đình một nồi cháo gà ác đậu xanh bùi béo!
BÚN SÒ ĐIỆP
Nguyên liệu:
- 1/2kg cồi sò điệp/ hến
- 1 trái táo xanh/ khế chua
- Xà lách, rau thơm, ngò rí
- 200gr giá
- Hành phi
- Đậu phộng rang tỏi ớt
- 2 củ hành tím
- 3 muỗng mắm ruốc
- Gia vị: đường, bột ngọt, tiêu, dầu màu điều, ớt trái
Cách làm:
- Sò điệp cắt bỏ túi phân và đường chỉ đen cho sạch, cắt nhỏ.
- Phi dầu màu điều rồi cho hành tím vào, cho sò điệp vào + chút hạt nêm + đường + bột ngọt + tiêu xào chín, rắc ít hành lá vào múc cái ra đĩa, chừa nước lại để làm nước xốt trộn bún.
- Nước xốt ruốc: lấy phần nước sò điệp + 3 muỗng canh mắm ruốc + 200ml nước lạnh + đường + bột ngọt, đun sôi nêm nếm cho vừa khẩu vị, cắt thêm ớt tươi tùy ý
- Rau sống: cắt sợi táo xanh, cho vào tô nước đá để ngâm giòn. Xà lách thái sợi, rau thơm cắt nhỏ, ngò rí cắt khúc, giá trụng sơ.
- Phi thơm hành tím, đậu phộng rang giã nhuyễn
- Trình bày:
- Cho bún vào tô, rau sống, giá, sò điệp, đậu phộng, hành phi, ớt tươi, chan thêm mắm và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Trương Diệu Thanh