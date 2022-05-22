Bún sò điệp lạ miệng, ăn siêu cuốn, ngon ngất ngây!

Làm bún trộn sò điệp, ngọt thịt, nước xào thấm vị, hòa quyện ăn siêu cuốn

BÚN SÒ ĐIỆP

Nguyên liệu:

1/2kg cồi sò điệp/ hến

1 trái táo xanh/ khế chua

Xà lách, rau thơm, ngò rí

200gr giá

Hành phi

Đậu phộng rang tỏi ớt

2 củ hành tím

3 muỗng mắm ruốc

Gia vị: đường, bột ngọt, tiêu, dầu màu điều, ớt trái

Cách làm:



- Sò điệp cắt bỏ túi phân và đường chỉ đen cho sạch, cắt nhỏ.

- Phi dầu màu điều rồi cho hành tím vào, cho sò điệp vào + chút hạt nêm + đường + bột ngọt + tiêu xào chín, rắc ít hành lá vào múc cái ra đĩa, chừa nước lại để làm nước xốt trộn bún.

- Nước xốt ruốc: lấy phần nước sò điệp + 3 muỗng canh mắm ruốc + 200ml nước lạnh + đường + bột ngọt, đun sôi nêm nếm cho vừa khẩu vị, cắt thêm ớt tươi tùy ý

- Rau sống: cắt sợi táo xanh, cho vào tô nước đá để ngâm giòn. Xà lách thái sợi, rau thơm cắt nhỏ, ngò rí cắt khúc, giá trụng sơ.

- Phi thơm hành tím, đậu phộng rang giã nhuyễn

Trình bày:

- Cho bún vào tô, rau sống, giá, sò điệp, đậu phộng, hành phi, ớt tươi, chan thêm mắm và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trương Diệu Thanh

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