Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác!

Món ngon mỗi ngày 21/05/2022 09:36

Phở cuốn ăn kèm rau sống thích mê. Chấm mắm chua ngọt chống ngấy càng tuyệt vời.

PHỞ CUỐN

Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg bánh phở cuốn
  • 300gr thịt bò 
  • 100gr mỡ ba chỉ heo
  • 1/2 củ cà rốt, dưa leo
  • Rau xà lách, húng đỏ, rau mùi
  • Tỏi, ớt
  • Gia vị: nước mắm, dầu hào, bột ngọt, đường, hạt nêm, tiêu

Cách làm:

- Thịt bò và mỡ băm lẫn, băm vừa không nhỏ quá. Rồi ướp với 1/2 muỗng dầu hào, 1/3 muỗng hạt nêm.

- Phi thơm tỏi băm, cho thịt vào xào to lửa cho chín tới. Tắt bếp rắc hạt tiêu lên

- Rau thơm rửa sạch với nước muối loãng rồi để thật ráo.

- Cho bánh phở lên mặt thớt, thêm topping và rau, sau đó cuốn lại đến khi hết nguyên liệu

 

Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác! - Ảnh 2

 

- Làm nước chấm:

  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng đường
  • 6 muỗng nước lọc
  • 1.5 muỗng nước cốt chanh

- Hoà tan rồi cho cà rốt, dưa leo ngâm chua ngọt vào

- Tỏi + ớt băm nhuyễn, cho vào chén nước mắm tùy ý

 

Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Trang Lê

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