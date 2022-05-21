Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác!

Phở cuốn ăn kèm rau sống thích mê. Chấm mắm chua ngọt chống ngấy càng tuyệt vời.
- Trổ tài cho gia đình món ngon thơm phức - Tôm nướng bơ tỏi!
- Tôm rang me làm theo công thức này nó lạ lắm nha: Thơm, bùi lại đậm đà tốn cơm
PHỞ CUỐN
Nguyên liệu:
- 1kg bánh phở cuốn
- 300gr thịt bò
- 100gr mỡ ba chỉ heo
- 1/2 củ cà rốt, dưa leo
- Rau xà lách, húng đỏ, rau mùi
- Tỏi, ớt
- Gia vị: nước mắm, dầu hào, bột ngọt, đường, hạt nêm, tiêu
Cách làm:
- Thịt bò và mỡ băm lẫn, băm vừa không nhỏ quá. Rồi ướp với 1/2 muỗng dầu hào, 1/3 muỗng hạt nêm.
- Phi thơm tỏi băm, cho thịt vào xào to lửa cho chín tới. Tắt bếp rắc hạt tiêu lên
- Rau thơm rửa sạch với nước muối loãng rồi để thật ráo.
- Cho bánh phở lên mặt thớt, thêm topping và rau, sau đó cuốn lại đến khi hết nguyên liệu
- Làm nước chấm:
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng đường
- 6 muỗng nước lọc
- 1.5 muỗng nước cốt chanh
- Hoà tan rồi cho cà rốt, dưa leo ngâm chua ngọt vào
- Tỏi + ớt băm nhuyễn, cho vào chén nước mắm tùy ý
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Trang Lê