Biến tấu món phở - Làm phở cuốn chấm mắm chua ngọt ăn đổi vị giác!

Phở cuốn ăn kèm rau sống thích mê. Chấm mắm chua ngọt chống ngấy càng tuyệt vời.

PHỞ CUỐN

Nguyên liệu:

1kg bánh phở cuốn

300gr thịt bò

100gr mỡ ba chỉ heo

1/2 củ cà rốt, dưa leo

Rau xà lách, húng đỏ, rau mùi

Tỏi, ớt

Gia vị: nước mắm, dầu hào, bột ngọt, đường, hạt nêm, tiêu

Cách làm:



- Thịt bò và mỡ băm lẫn, băm vừa không nhỏ quá. Rồi ướp với 1/2 muỗng dầu hào, 1/3 muỗng hạt nêm.

- Phi thơm tỏi băm, cho thịt vào xào to lửa cho chín tới. Tắt bếp rắc hạt tiêu lên

- Rau thơm rửa sạch với nước muối loãng rồi để thật ráo.

- Cho bánh phở lên mặt thớt, thêm topping và rau, sau đó cuốn lại đến khi hết nguyên liệu

- Làm nước chấm:

2 muỗng nước mắm

1 muỗng đường

6 muỗng nước lọc

1.5 muỗng nước cốt chanh

- Hoà tan rồi cho cà rốt, dưa leo ngâm chua ngọt vào

- Tỏi + ớt băm nhuyễn, cho vào chén nước mắm tùy ý

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Trang Lê

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-tau-mon-pho-lam-pho-cuon-cham-mam-chua-ngot-an-doi-vi-giac-469954.html