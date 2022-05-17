Tôm rang me làm theo công thức này nó lạ lắm nha: Thơm, bùi lại đậm đà tốn cơm

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 09:22

Lựa được tôm tươi, chắc thịt, làm món này bảo đảm ai cũng mê.

Tôm rang me

Tôm rang me làm theo công thức này nó lạ lắm nha: Thơm, bùi lại đậm đà tốn cơm - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1,5kg tôm
  • 1 chén nước cốt me 
  • 1 muỗng bột gạo
  • Gia vị, hành tím,tỏi, ớt,..
  • 2 muỗng tương cà

Cách làm:

- Tôm rửa sạch, bỏ dạ dày, để ráo nước rồi chiên cho chín.

- Phi hành, tỏi cho thơm...cho xốt me, ớt vào, thêm khoảng 4 - 5 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng cafe muối, 2 muỗng tương cà, đun sôi, cho từ từ bột gạo pha loãng vào thấy xốt sền sệt là được.

- Nêm nếm xốt vừa ăn là trộn tôm vào cho đều là hoàn thành.

 

Tôm rang me làm theo công thức này nó lạ lắm nha: Thơm, bùi lại đậm đà tốn cơm - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Hoang Em Nguyen

Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp!

Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp!

Làm thịt nướng tại nhà, chiêu đã gia đình món ngon, gia vị lạ miệng

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm tôm rang nước xốt ngon Tôm tươi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ