Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp!

Làm thịt nướng tại nhà, chiêu đã gia đình món ngon, gia vị lạ miệng

THỊT NƯỚNG KIỂU NGA

Nguyên liệu:

1.5kg thịt nạc vai

1-2 củ hành tây

3 trái ớt chuông xanh, đỏ, vàng

Hành tím - tỏi

1/2 trái chanh.

Gia vị: Hạt nêm, tiêu, dầu hào, dầu ăn

Hạt nêm, tiêu, dầu hào, dầu ăn Bia

Gói gia vị thịt nướng của Nga

Cách làm:



- Thịt heo thái vuông 1/2 bao diêm/ khép 2 ngón tay trỏ và ngón giữa lại, thái miếng thịt vuông bằng 4 đốt ngón tay là vừa

- Hành tây, ớt chuông thái vuông. Hành - tỏi bằm nhỏ.

- Ướp thịt với hành - tỏi bằm nhỏ, hành tây, ớt chuông, 2 muỗng canh dầu hào, 2-3 muỗng dầu ăn, 1 trái chanh vắt nước, chút hạt tiêu, hạt nêm, 150ml bia và 2 gói gia vị thịt nướng của Nga. Cho ngăn mát tủ lạnh ít nhất 12 tiếng. Ướp lâu thịt mới mềm được.

- Cho thịt ra xiên vào xiên, cứ 1 lớp thịt, hành tây, ớt lần lượt

- Nướng trong nồi chiên không dầu chế độ roll đến khi thịt chín, xém cạnh.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thang Cao Dinh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-nuong-bbq-kieu-nga-dam-da-nuc-mui-ca-can-bep-467770.html