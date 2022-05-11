Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp!

Món ngon mỗi ngày 11/05/2022 15:25

Làm thịt nướng tại nhà, chiêu đã gia đình món ngon, gia vị lạ miệng

THỊT NƯỚNG KIỂU NGA

Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1.5kg thịt nạc vai
  • 1-2 củ hành tây
  • 3 trái ớt chuông xanh, đỏ, vàng
  • Hành tím - tỏi
  • 1/2 trái chanh.
  • Gia vị: Hạt nêm, tiêu, dầu hào, dầu ăn
  • Bia
  • Gói gia vị thịt nướng của Nga

Cách làm:

- Thịt heo thái vuông 1/2 bao diêm/ khép 2 ngón tay trỏ và ngón giữa lại, thái miếng thịt vuông bằng 4 đốt ngón tay là vừa

- Hành tây, ớt chuông thái vuông. Hành - tỏi bằm nhỏ.

- Ướp thịt với hành - tỏi bằm nhỏ, hành tây, ớt chuông, 2 muỗng canh dầu hào, 2-3 muỗng dầu ăn, 1 trái chanh vắt nước, chút hạt tiêu, hạt nêm, 150ml bia và 2 gói gia vị thịt nướng của Nga. Cho ngăn mát tủ lạnh ít nhất 12 tiếng. Ướp lâu thịt mới mềm được.

- Cho thịt ra xiên vào xiên, cứ 1 lớp thịt, hành tây, ớt lần lượt

- Nướng trong nồi chiên không dầu chế độ roll đến khi thịt chín, xém cạnh. 

 

Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công! 

Nguồn: Fb Thang Cao Dinh

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