Thịt nướng BBQ kiểu Nga - Đậm đà, nức mũi cả căn bếp!

Làm thịt nướng tại nhà, chiêu đã gia đình món ngon, gia vị lạ miệng
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THỊT NƯỚNG KIỂU NGA
Nguyên liệu:
- 1.5kg thịt nạc vai
- 1-2 củ hành tây
- 3 trái ớt chuông xanh, đỏ, vàng
- Hành tím - tỏi
- 1/2 trái chanh.
- Gia vị: Hạt nêm, tiêu, dầu hào, dầu ăn
- Bia
- Gói gia vị thịt nướng của Nga
Cách làm:
- Thịt heo thái vuông 1/2 bao diêm/ khép 2 ngón tay trỏ và ngón giữa lại, thái miếng thịt vuông bằng 4 đốt ngón tay là vừa
- Hành tây, ớt chuông thái vuông. Hành - tỏi bằm nhỏ.
- Ướp thịt với hành - tỏi bằm nhỏ, hành tây, ớt chuông, 2 muỗng canh dầu hào, 2-3 muỗng dầu ăn, 1 trái chanh vắt nước, chút hạt tiêu, hạt nêm, 150ml bia và 2 gói gia vị thịt nướng của Nga. Cho ngăn mát tủ lạnh ít nhất 12 tiếng. Ướp lâu thịt mới mềm được.
- Cho thịt ra xiên vào xiên, cứ 1 lớp thịt, hành tây, ớt lần lượt
- Nướng trong nồi chiên không dầu chế độ roll đến khi thịt chín, xém cạnh.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thang Cao Dinh