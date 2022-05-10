Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me!

Thịt bò thăn sấy khô một nắng, chiên giòn và áo đều lớp xốt mắm me hòa quyện
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Bò một nắng xốt mắm me
Nguyên liệu:
- 350gr thịt bò thăn
- Gia vị: nước tương, dầu hào, rượu, hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu, ngũ vị hương.
- Hành - tỏi
- Sả
- Xốt me: Nước cốt me, tương ớt, nước mắm, đường thốt nốt
Cách làm:
- Thịt bò thăn ướp với 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng rượu, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, hành tỏi băm tuỳ thích, hạt tiêu, ngũ vị hương.
- Sau khi ướp để thấm 5-10 phút rồi lăn qua một lớp bột chiên giòn mỏng áo đều bên ngoài thịt bò.
- Đem thịt bò đi chiên giòn ở lửa vừa
- Chiên Bimbim sả:
- Sả thái sợi thật nhỏ, xả qua nước rồi vớt ra để ráo một chút
- Tẩm bên ngoài 1 lớp bột chiên giòn mỏng
- Chiên vàng, dùng để trang trí, ăn cũng rất giòn và thơm.
- Xốt me Thái:
- 5 muỗng nước cốt me
- 5 muỗng đường thốt nốt
- 1 muỗng nước mắm
- Tương ớt, ớt bột, hành tỏi băm
- Phi thơm hành tỏi, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào, thêm 1 chút nước, đun cho tất cả gia vị tan hết, quyện đều và sánh lại là được.
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Lê Quốc Định