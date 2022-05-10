Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me!

Thịt bò thăn sấy khô một nắng, chiên giòn và áo đều lớp xốt mắm me hòa quyện

Bò một nắng xốt mắm me

Nguyên liệu:

350gr thịt bò thăn

Gia vị: nước tương, dầu hào, rượu, hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu, ngũ vị hương.

nước tương, dầu hào, rượu, hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu, ngũ vị hương. Hành - tỏi

Sả

Xốt me: Nước cốt me, tương ớt, nước mắm, đường thốt nốt

Cách làm:



- Thịt bò thăn ướp với 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng rượu, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, hành tỏi băm tuỳ thích, hạt tiêu, ngũ vị hương.

- Sau khi ướp để thấm 5-10 phút rồi lăn qua một lớp bột chiên giòn mỏng áo đều bên ngoài thịt bò.

- Đem thịt bò đi chiên giòn ở lửa vừa

Chiên Bimbim sả:

- Sả thái sợi thật nhỏ, xả qua nước rồi vớt ra để ráo một chút

- Tẩm bên ngoài 1 lớp bột chiên giòn mỏng

- Chiên vàng, dùng để trang trí, ăn cũng rất giòn và thơm.

- Xốt me Thái:

5 muỗng nước cốt me

5 muỗng đường thốt nốt

1 muỗng nước mắm

Tương ớt, ớt bột, hành tỏi băm

- Phi thơm hành tỏi, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào, thêm 1 chút nước, đun cho tất cả gia vị tan hết, quyện đều và sánh lại là được.

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Lê Quốc Định

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chieu-dai-mon-ngon-cho-khach-toi-nha-bo-chien-mot-nang-xot-mam-me-467327.html