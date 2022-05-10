Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me!

Món ngon mỗi ngày 10/05/2022 20:46

Thịt bò thăn sấy khô một nắng, chiên giòn và áo đều lớp xốt mắm me hòa quyện

Bò một nắng xốt mắm me

Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 350gr thịt bò thăn
  • Gia vị: nước tương, dầu hào, rượu, hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu, ngũ vị hương.
  • Hành - tỏi
  • Sả
  • Xốt me: Nước cốt me, tương ớt, nước mắm, đường thốt nốt

Cách làm:

- Thịt bò thăn ướp với 2 muỗng nước tương, 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng rượu, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, hành tỏi băm tuỳ thích, hạt tiêu, ngũ vị hương.

 

Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me! - Ảnh 2

 

- Sau khi ướp để thấm 5-10 phút rồi lăn qua một lớp bột chiên giòn mỏng áo đều bên ngoài thịt bò.

- Đem thịt bò đi chiên giòn ở lửa vừa

  • Chiên Bimbim sả:

- Sả thái sợi thật nhỏ, xả qua nước rồi vớt ra để ráo một chút

- Tẩm bên ngoài 1 lớp bột chiên giòn mỏng

- Chiên vàng, dùng để trang trí, ăn cũng rất giòn và thơm.

- Xốt me Thái:

  • 5 muỗng nước cốt me
  • 5 muỗng đường thốt nốt
  • 1 muỗng nước mắm
  • Tương ớt, ớt bột, hành tỏi băm
Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me! - Ảnh 3

 

- Phi thơm hành tỏi, sau đó cho tất cả nguyên liệu vào, thêm 1 chút nước, đun cho tất cả gia vị tan hết, quyện đều và sánh lại là được.

 

Chiêu đãi món ngon cho khách tới nhà - Bò chiên một nắng xốt mắm me! - Ảnh 4
 

Chúc mọi người làm thành công

 

Nguồn: Fb Lê Quốc Định

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