Chiêu đãi bữa lẩu 'bò nhúng me' siêu ngon cho gia đình

Trổ tài món ngon, thịt bò nhúng me chua chua ngọt ngọt, cuốn bánh tráng siêu đã thèm

Bò nhúng me

Nguyên liệu:

500gr thịt bò

Rau càng cua

50gr me

Mắm nêm

1 trái thơm

Đậu rang, mè rang

1 trái nước dừa tươi

Rau sống, bún, bánh tráng

Cách làm:

- Thịt bò cắt mỏng, trộn với hành tây cắt múi cau và mè rang, sau đó xếp ra đĩa

- Me ngâm với ít nước nóng, lọc lấy nước chua.

- Thơm 1/2 trái băm nhuyễn, 1/2 trái cắt lát.

- Rau càng cua, rau thơm rửa sạch và để ráo.

- Cho ít tỏi - hành tím vào phi thơm, cho thơm cắt lát vào xào, thêm nước dừa tươi vào, nước me, nêm đường, ít bột ngọt/ hạt nêm, nước mắm vào. Nếm vừa khẩu vị gia đình, cho thêm sate nếu thích.

- Làm mắm nêm: cho ít dầu, cho sả băm, tỏi băm vào phi thơm cho thơm băm nhuyễn vào xào. Thêm 2-3 thìa canh đường nấu tan, cho mắm nêm vào từ từ nêm có vị mặn ngọt vừa ăn là được, thêm ớt tùy ý

- Dọn ra bàn, nấu sôi nước me trong nồi lẩu, nhúng bò và cuốn với bánh tráng, chấm mắm nêm

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng

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