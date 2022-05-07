Chiêu đãi bữa lẩu 'bò nhúng me' siêu ngon cho gia đình

Trổ tài món ngon, thịt bò nhúng me chua chua ngọt ngọt, cuốn bánh tráng siêu đã thèm
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Bò nhúng me
Nguyên liệu:
- 500gr thịt bò
- Rau càng cua
- 50gr me
- Mắm nêm
- 1 trái thơm
- Đậu rang, mè rang
- 1 trái nước dừa tươi
- Rau sống, bún, bánh tráng
Cách làm:
- Thịt bò cắt mỏng, trộn với hành tây cắt múi cau và mè rang, sau đó xếp ra đĩa
- Me ngâm với ít nước nóng, lọc lấy nước chua.
- Thơm 1/2 trái băm nhuyễn, 1/2 trái cắt lát.
- Rau càng cua, rau thơm rửa sạch và để ráo.
- Cho ít tỏi - hành tím vào phi thơm, cho thơm cắt lát vào xào, thêm nước dừa tươi vào, nước me, nêm đường, ít bột ngọt/ hạt nêm, nước mắm vào. Nếm vừa khẩu vị gia đình, cho thêm sate nếu thích.
- Làm mắm nêm: cho ít dầu, cho sả băm, tỏi băm vào phi thơm cho thơm băm nhuyễn vào xào. Thêm 2-3 thìa canh đường nấu tan, cho mắm nêm vào từ từ nêm có vị mặn ngọt vừa ăn là được, thêm ớt tùy ý
- Dọn ra bàn, nấu sôi nước me trong nồi lẩu, nhúng bò và cuốn với bánh tráng, chấm mắm nêm
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ngô Tuyết Phượng