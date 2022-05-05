Mâm cơm nhà chất lượng gồm Cá thu xốt cà và canh chua tôm!

- Rửa sạch, cắt khúc vừa ăn rồi ướp cùng gia vị:

2 muỗng cafe nước mắm

2 muỗng cafe muối

2 muỗng cafe đường

Tiêu, tỏi, đầu hành đập dập.

- Ướp 20-30 phút cho cá thấm vị

- 10 trái cà chua chia làm đôi: 5 trái cắt đôi và 5 trái băm nhuyễn

- Hành tây cắt múi và chuẩn bị thêm ít đầu hành lá.

- Phi thơm hành tím và đầu hành, cho phần cà chua băm nhuyễn vào xào cho lên màu.

- Xếp hành tây vào nồi rồi cho phần cá thu nhật vào.

- Cho 1.5 lít nước dừa tươi ngập mặt cá rồi đun bình thường cho đên lúc hỗn hợp sôi thì giảm lửa thật nhỏ và nêm gia vị gồm:

1.5 muỗng canh nước mắm

1 muỗng cafe muối

1.5-2 muỗng canh đường

- Sau khi nêm tiến hành đun lửa thật nhỏ.

- Tiếp tục cho phần cà chua cắt múi cau và tiếp tục đun thêm 1 giờ nữa là có thể thưởng thức. Chuẩn bị thêm ít đầu hành bào mỏng rắc lên mặt cá

Canh chua tôm me non:

- Phần me sau khi nấu chua để lấy nước, có thể vớt bỏ/ có thể để luôn trong nồi để tiếp tục nấu.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen