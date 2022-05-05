Mâm cơm nhà chất lượng gồm Cá thu xốt cà và canh chua tôm!

Cơm nhà chuẩn vị, vừa đảm bảo lại thơm ngon, cá kho mềm thấm vị, canh chua chua nhẹ đã thèm
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CƠM NHÀ | CÁ THU NHẬT XỐT CÀ - CANH CHUA TÔM ME NON
Nguyên liệu:
- 1kg cá thu Nhật
- Tôm
- Cà chua, hành tây
- Gia vị
- Nước dừa tươi
Cách làm:
- Cá thu nhật xốt cà:
- Rửa sạch, cắt khúc vừa ăn rồi ướp cùng gia vị:
2 muỗng cafe nước mắm
2 muỗng cafe muối
2 muỗng cafe đường
Tiêu, tỏi, đầu hành đập dập.
- Ướp 20-30 phút cho cá thấm vị
- 10 trái cà chua chia làm đôi: 5 trái cắt đôi và 5 trái băm nhuyễn
- Hành tây cắt múi và chuẩn bị thêm ít đầu hành lá.
- Phi thơm hành tím và đầu hành, cho phần cà chua băm nhuyễn vào xào cho lên màu.
- Xếp hành tây vào nồi rồi cho phần cá thu nhật vào.
- Cho 1.5 lít nước dừa tươi ngập mặt cá rồi đun bình thường cho đên lúc hỗn hợp sôi thì giảm lửa thật nhỏ và nêm gia vị gồm:
1.5 muỗng canh nước mắm
1 muỗng cafe muối
1.5-2 muỗng canh đường
- Sau khi nêm tiến hành đun lửa thật nhỏ.
- Tiếp tục cho phần cà chua cắt múi cau và tiếp tục đun thêm 1 giờ nữa là có thể thưởng thức. Chuẩn bị thêm ít đầu hành bào mỏng rắc lên mặt cá
- Canh chua tôm me non:
- Phần me sau khi nấu chua để lấy nước, có thể vớt bỏ/ có thể để luôn trong nồi để tiếp tục nấu.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen