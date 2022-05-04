Chả quế thịt gà dai ngon, không chất bảo quản với công thức siêu đơn giản

Món ngon mỗi ngày 04/05/2022 11:45

Thịt gà quết, xay thành chả quế dai giòn thơm ngon khiến hội chị em eatclean cũng 'bon chen' thoải mái.

CHẢ QUẾ THỊT GÀ XAY BẰNG MÁY XAY SINH TỐ

Chả quế thịt gà dai ngon, không chất bảo quản với công thức siêu đơn giản - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt đùi gà 
  • Gia vị: bột ngọt, muối, đường cát trắng, nước mắm, dầu ăn, bột hành, bột quế, bột năng, bột nở, dầu điều , bột tiêu đen
  • 4 muỗng nước
  • Nồi hấp, chảo, giấy nến, giấy bạc/ lá chuối

Cách làm:

- Thịt sau khi ngâm nước muối loãng để khử bớt mùi hôi tanh thì rửa lại bằng nước cho sạch. Thái thịt thành các miếng rồi băm nhỏ.

- Cho thịt vào tô, ướp với 2gr bột ngọt + 3gr muối + 3gr đường + 10ml nước mắm + 3gr bột quế + 1gr bột hành + 15gr bột năng + 3gr bột nở + 1/2 muỗng canh bột tiêu đen + 30ml dầu ăn + 4 muỗng nước. Trộn đều, cho vào túi đựng thực phẩm, dàn đều, kéo kín miệng túi và bảo quản ngăn đá tủ lạnh 1,5-2 tiếng trước khi xay.

- Thịt sau khi đã để lạnh đủ thời gian thì chia thịt thành 2 phần để xay. Cho từng phần vào máy xay sinh tố. Bấm máy xay nhuyễn, xay 5 giây lại dừng 2 giây để máy không bị nóng. Xay đến khi hỗn hợp thịt chuyển màu hồng nhạt, thịt đạt độ dẻo quánh, vẫn giữ được độ lạnh và không rơi khỏi thìa là được.

 

Chả quế thịt gà dai ngon, không chất bảo quản với công thức siêu đơn giản - Ảnh 2

 

- Cho thịt vào giấy nến và cuộn chặt tay, tiếp tục cuộn thêm một lớp giấy bạc bên ngoài.

- Đặt nồi hấp lên bếp, nước sôi thì cho chả vào hấp khoảng 40 phút. Sau đó tắt bếp, để chả trong nồi hấp thêm 10 phút thì hãy lấy ra.

- Cho vào chảo 2gr hạt điều + 20ml dầu ăn, đặt chảo lên bếp đun để tạo màu.

- Chả lấy ra khỏi nồi hấp thì bóc bỏ lớp giấy bên ngoài. Phết màu điều lên khắp mặt chả.

- Đặt chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Dầu nóng thì hạ lửa nhỏ cho chả vào chiên.

- Chả sau khi chiên xong thì để nguội, bọc lớp màng bọc bên ngoài và bảo quản ngăn mát tủ lạnh dùng trong khoảng 5 ngày.

 

Chả quế thịt gà dai ngon, không chất bảo quản với công thức siêu đơn giản - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Ari Huyền Daisy

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