Mực nhồi thịt hấp kiểu nải chuối nhìn siêu dễ thương và bắt mắt!

Mực nhồi thịt, chế biến trang trí hình nải chuối nhìn siêu thật, và ăn siêu ngon luôn
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Mực Nhồi Thịt Nải Chuối
Nguyên liệu:
- 700gr mực
- 500gr thịt heo xay
- 10gr mộc nhĩ
- 100gr cà rốt
- Hành lá, 2 củ hành tím
- 1 muỗng cafe gừng băm
- 1 muỗng cafe muối
- 1/2 muỗng cafe tiêu
- 1/2 muỗng cafe bột nghệ + 80ml nước lọc
- 1 muỗng cafe nước tương
Cách làm:
- Rửa sạch mực rồi bóc phần vây mực ra sau đó xay nhuyễn phần vây này.
- Cho vây mực xay nhuyễn với thịt heo xay, mộc nhĩ băm, cà rốt, hành lá, hành tím thái nhỏ, gừng băm. Thêm vào các gia vị gồm: muối, tiêu và nước tương vào tô rồi trộn đều cho hoà quyện để làm nhân.
- Nhồi nhân vào trong thân mực ống rồi dùng tăm cố định lại.
- Thêm một hạt tiêu đen vào đầu nhọn của mực cho giống phần đầu của trái chuối hơn.
- Pha 1/2 muỗng cafe bột nghệ với 80ml nước nóng. Thoa đều lên thân mực ống để nhuộm vàng, sau đó để mực nghỉ 30 phút cho màu lên đẹp.
- Hấp mực từ 15-20 phút tuỳ theo kích cỡ của mực
- Mực hấp xong, trang trí thêm nếu thích
- Cắt mực ra từng khoanh tròn, xếp ra đĩa và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Herman Huang