Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích!

Thịt heo rang bớt mỡ, xóc đều gia vị, xen lẫn lá chanh cay cay nồng nồng

Thịt heo rang chanh sả tỏi

Nguyên liệu:

Thịt heo

Tỏi

Lá chanh, sả

Gia vị

Cách làm:

- Thịt heo cắt thành miếng luộc, sơ qua rồi cắt thành từng thỏi vừa ăn.

- Cho vào chảo phi bớt mỡ trong thịt

- Sau khi phi cho thịt giòn rồi vớt ra để ráo.

- Tỏi và sả xay nhuyễn, lá chanh thái nhỏ

- Tiếp tục cho chảo dầu ít thả lá chanh vào rang trước, sau đó cho sả vào rang, cho tỏi vào rang.

- Mùi tỏi sả thơm rồi đổ thịt và gia vị vào rang cho hơi khô thì tắt bếp. Gia vị gồm đường, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, muối, ớt bột. Nếm vừa khẩu vị gia đình

- Cho ra đĩa và thưởng thức cùng cơm trắng nếu thích

Chúc mọi người làm thành coog!

Nguồn: Fb Cao Thanh Nhàn

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