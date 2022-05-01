Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích!

Món ngon mỗi ngày 01/05/2022 13:03

Thịt heo rang bớt mỡ, xóc đều gia vị, xen lẫn lá chanh cay cay nồng nồng

Thịt heo rang chanh sả tỏi

Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Thịt heo
  • Tỏi
  • Lá chanh, sả
  • Gia vị
Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích! - Ảnh 2

Cách làm:

- Thịt heo cắt thành miếng luộc, sơ qua rồi cắt thành từng thỏi vừa ăn.

 

Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích! - Ảnh 3

 

- Cho vào chảo phi bớt mỡ trong thịt

 

Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích! - Ảnh 4

 

- Sau khi phi cho thịt giòn rồi vớt ra để ráo.

- Tỏi và sả xay nhuyễn, lá chanh thái nhỏ

 

Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích! - Ảnh 5

 

- Tiếp tục cho chảo dầu ít thả lá chanh vào rang trước, sau đó cho sả vào rang, cho tỏi vào rang.

- Mùi tỏi sả thơm rồi đổ thịt và gia vị vào rang cho hơi khô thì tắt bếp. Gia vị gồm đường, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, muối, ớt bột.  Nếm vừa khẩu vị gia đình

- Cho ra đĩa và thưởng thức cùng cơm trắng nếu thích

 

Thịt heo rang lá chanh - Nhâm nhi cùng rượu bia ngày nghỉ Lễ siêu kích thích! - Ảnh 6

Chúc mọi người làm thành coog!

 

 

 

Nguồn: Fb Cao Thanh Nhàn

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