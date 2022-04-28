Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng!

Món ngon mỗi ngày 28/04/2022 23:04

Thịt dẻ sườn bò mềm ngọt, hòa cùng vị rượu chát nhẹ siêu thơm ngon, ăn sáng thật tuyệt vời.

BÒ XỐT VANG

Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg thịt dẻ sườn
  • 6-7 hạt gấc gỡ lấy thịt
  • 3 muỗng canh rượu vang đỏ
  • 2 bông hoa hồi

  • 1 nhánh quế

  • 1 muỗng canh tương cà
  • ½ củ nhỏ hành tây
  • Gừng, hành, tỏi, sả, rau mùi
  • Gia vị, hạt tiêu, đường, dầu ăn
Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Đun 1 nồi nước nóng với 1 nhánh gừng cho thịt vào rồi vớt luôn ra rửa sạch. 

- Thái thịt bò bằng 1/2 bao diêm vừa ăn ướp với: gia vị, đường, hạt tiêu, gừng, tỏi, hành tây, tương cà, xíu dầu ăn, hoa hồi, quế, gấc, 1 muỗng canh rượu vang.

 

Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng! - Ảnh 3

 

- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho thịt ngấm mềm

- Sau khi ướp thì xào thịt bò cho thịt săn lại, sau đó cho nước vào đun sôi và nêm nếm vừa ăn.

- Sau đó cho vào nồi áp suất nấu khoảng 40 phút thì thịt vừa mềm tới, không bị nát.

- Cho 2 muỗng rượu vang, đun thêm 1 phút nữa rồi cho rau mùi thái nhỏ vào.

 

Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!  

 

Nguồn: Fb Hòa Bùi

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