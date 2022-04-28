Phở bò xốt vang tuyệt hảo cho bữa sáng!

Thịt dẻ sườn bò mềm ngọt, hòa cùng vị rượu chát nhẹ siêu thơm ngon, ăn sáng thật tuyệt vời.
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BÒ XỐT VANG
Nguyên liệu:
- 1kg thịt dẻ sườn
- 6-7 hạt gấc gỡ lấy thịt
- 3 muỗng canh rượu vang đỏ
- 2 bông hoa hồi
1 nhánh quế
- 1 muỗng canh tương cà
- ½ củ nhỏ hành tây
- Gừng, hành, tỏi, sả, rau mùi
- Gia vị, hạt tiêu, đường, dầu ăn
Cách làm:
- Đun 1 nồi nước nóng với 1 nhánh gừng cho thịt vào rồi vớt luôn ra rửa sạch.
- Thái thịt bò bằng 1/2 bao diêm vừa ăn ướp với: gia vị, đường, hạt tiêu, gừng, tỏi, hành tây, tương cà, xíu dầu ăn, hoa hồi, quế, gấc, 1 muỗng canh rượu vang.
- Ướp khoảng 1-2 tiếng cho thịt ngấm mềm
- Sau khi ướp thì xào thịt bò cho thịt săn lại, sau đó cho nước vào đun sôi và nêm nếm vừa ăn.
- Sau đó cho vào nồi áp suất nấu khoảng 40 phút thì thịt vừa mềm tới, không bị nát.
- Cho 2 muỗng rượu vang, đun thêm 1 phút nữa rồi cho rau mùi thái nhỏ vào.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hòa Bùi