Từng thớ thịt vịt chay óng ánh - Nhìn vào có ai nghĩ món chay không chứ?

Làm thịt vịt chay, ngon khó cưỡng. Không cần ra nhà hàng cũng làm được món ngon với công thức siêu đơn giản này.
VỊT QUAY CHAY
Nguyên liệu:
- Giò lụa chay
- Tàu hủ ky
- Đậu hủ chiên
- 50-70gr nấm đùi gà/ nấm hương
- Rượu mai quế lộ
- Gia vị: Đường, muối, nước tương, tương ớt
- Bột nêm nấm hương chay
- Ngũ vị hương
- Hành, tiêu, tỏi
- Mè rang
- Xốt xá xíu chay Âu Lạc
- Bột năng
Cách làm:
- Rửa sạch ngâm nước tàu hủ ky cho mềm
- Hành tỏi 1 nửa phi thơm, một nửa băm nhuyễn để lại
- Đậu hủ tuỳ ý cắt miếng tầm 2cm sau đó cắt sợi/ để nguyên
- Giò lụa chay cắt sợi
- Nấm đùi gà cắt lát vừa ăn
- Pha nước xốt vịt quay:
- 1 muỗng cà phê xốt xá xíu chay Âu Lạc + 1/2 muỗng nước tương + 1/2 muỗng tương ớt + 1 muỗng hạt nêm chay + 1 muỗng đường + 1/3 muỗng muối + 1 muỗng mè rang + 1 muỗng ngũ vị hương + 2 muỗng cafe rượu Mai Quế Lộ. Tất cả cho vào tô hành tỏi băm + 1 ít hành tỏi phi thơm khi nãy+ 1 ít tiêu. Trộn đều cho hòa quyện
- Ướp phần nước xốt với đậu hũ cắt sợi
- Nấm đem áp chảo, sau đó ướp chung với đậu hũ khoảng 30-40 phút
- Gói thịt vịt:
- Trải miếng tàu hũ ky ra, rắc bột năng lên trên xoa cho đều, để đậu hũ vào, nấm + giò luạ chay. Cuốn lại cho chắc chắn
- Đem hấp cách thuỷ cho chín vừa. Sau đó lăn qua bột chiên giòn
- Chiên cuốn vịt chay vừa làm cho ngập dầu, vàng đều xong vớt ra để ráo dầu
- Xốt vịt:
Cho tỏi vào chảo phi thơm xong cho nước xốt đã ướp ban nãy, đảo cho đến khi sệt lại, nêm nếm thêm lần nữa cho vừa ăn
- Hoàn thành:
- Bày ra đĩa, kèm chén nước tương tỏi ớt + dưa leo cắt lát
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb An Nhi