Từng thớ thịt vịt chay óng ánh - Nhìn vào có ai nghĩ món chay không chứ?

- Hành tỏi 1 nửa phi thơm, một nửa băm nhuyễn để lại

- Đậu hủ tuỳ ý cắt miếng tầm 2cm sau đó cắt sợi/ để nguyên

- Giò lụa chay cắt sợi

- Nấm đùi gà cắt lát vừa ăn

Pha nước xốt vịt quay:

- 1 muỗng cà phê xốt xá xíu chay Âu Lạc + 1/2 muỗng nước tương + 1/2 muỗng tương ớt + 1 muỗng hạt nêm chay + 1 muỗng đường + 1/3 muỗng muối + 1 muỗng mè rang + 1 muỗng ngũ vị hương + 2 muỗng cafe rượu Mai Quế Lộ. Tất cả cho vào tô hành tỏi băm + 1 ít hành tỏi phi thơm khi nãy+ 1 ít tiêu. Trộn đều cho hòa quyện

- Ướp phần nước xốt với đậu hũ cắt sợi

- Nấm đem áp chảo, sau đó ướp chung với đậu hũ khoảng 30-40 phút

Gói thịt vịt:

- Trải miếng tàu hũ ky ra, rắc bột năng lên trên xoa cho đều, để đậu hũ vào, nấm + giò luạ chay. Cuốn lại cho chắc chắn

- Đem hấp cách thuỷ cho chín vừa. Sau đó lăn qua bột chiên giòn

- Chiên cuốn vịt chay vừa làm cho ngập dầu, vàng đều xong vớt ra để ráo dầu

Xốt vịt:

Cho tỏi vào chảo phi thơm xong cho nước xốt đã ướp ban nãy, đảo cho đến khi sệt lại, nêm nếm thêm lần nữa cho vừa ăn

Hoàn thành:

- Bày ra đĩa, kèm chén nước tương tỏi ớt + dưa leo cắt lát

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb An Nhi