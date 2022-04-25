Chả thịt gà - Dai giòn, ăn lạ miệng!

Xem bí kíp làm chả thịt gà dai dai giòn siêu thơm tại nhà
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CHẢ GÀ
Nguyên liệu:
- 400gr thịt ức gà
- Gia vị: hành tây và tỏi, tiêu, muối, đường và bột ngọt.
- Bột chiên giòn
Cách làm:
- Ức gà xay nhuyễn, sau đó cho gia vị và nhồi mịn
- Vo viên chả và đè dẹp.
- Chiên vàng với lửa vừa
- Ăn kèm với rau thơm, salad và giá ngâm chua nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nuong Giang