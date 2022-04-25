Chả thịt gà - Dai giòn, ăn lạ miệng!

Xem bí kíp làm chả thịt gà dai dai giòn siêu thơm tại nhà

CHẢ GÀ

Nguyên liệu:

400gr thịt ức gà

Gia vị: hành tây và tỏi, tiêu, muối, đường và bột ngọt.

hành tây và tỏi, tiêu, muối, đường và bột ngọt. Bột chiên giòn

Cách làm:



- Ức gà xay nhuyễn, sau đó cho gia vị và nhồi mịn

- Vo viên chả và đè dẹp.

- Chiên vàng với lửa vừa

- Ăn kèm với rau thơm, salad và giá ngâm chua nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nuong Giang

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-thit-ga-dai-gion-an-la-mieng-464344.html