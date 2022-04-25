Chả thịt gà - Dai giòn, ăn lạ miệng!

Món ngon mỗi ngày 25/04/2022 18:10

Xem bí kíp làm chả thịt gà dai dai giòn siêu thơm tại nhà

CHẢ GÀ

Chả thịt gà - Dai giòn, ăn lạ miệng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400gr thịt ức gà
  • Gia vị: hành tây và tỏi, tiêu, muối, đường và bột ngọt.
  • Bột chiên giòn

Cách làm:

- Ức gà xay nhuyễn, sau đó cho gia vị và nhồi mịn

- Vo viên chả và đè dẹp. 

 

Chả thịt gà - Dai giòn, ăn lạ miệng! - Ảnh 2

 

- Chiên vàng với lửa vừa

- Ăn kèm với rau thơm, salad và giá ngâm chua nếu thích

 

Chả thịt gà - Dai giòn, ăn lạ miệng! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Nuong Giang

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