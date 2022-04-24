Khoai tây nghiền nhân phô mai tan chảy giòn rụm - Nghiền ngay từ miếng đầu tiên!

Món ngon mỗi ngày 24/04/2022 11:28

Làm khoai tây nghiền đơn giản, giòn rụm và siêu béo ngậy

Cùng Làm Bánh Khoai Tây Nhân Phô Mai Chảy Giòn Ngon Chỉ Với 15 Phút

Khoai tây nghiền nhân phô mai tan chảy giòn rụm - Nghiền ngay từ miếng đầu tiên! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr khoai tây
  • 50gr phô mai parmessan
  • Phô mai mozzarella
  • 40gr bột mì
  • 1 quả trứng gà
  • 20ml sữa tươi
  • Bột chiên xù
  • Gia vị: muối, tiêu
  • Nước chấm: tương ớt, tương cà, mayonnaise,....

Cách làm:

- Luộc 500gr khoai tây đã gọt vỏ rửa sạch đến chín mềm, dùng muỗng/nĩa nghiền mịn khoai.

- Thêm chút muối, tiêu bắc và 50gr phô mai parmesan nạo vào và trộn đều thành hỗn hợp khoai mịn

- Lấy một lượng khoai mịn cho 1 viên nhân phô mai mozzarella vào giữa và gói kín lại rồi vê thành hình viên tròn 

- Nhúng viên khoai vào hỗn hợp bột pha (bao gồm 40gr bột mì, 1 trứng gà, 20ml sữa tươi trộn đều), sau đó lăn qua bột chiên xù phủ khắp mặt bánh rồi đem chiên ngập dầu ở 180 độ C.

- Bánh chín chuyển màu nâu vàng giòn, vớt ra để ráo dầu rồi thưởng thức, chấm kèm với tương cà chua, xốt mayonnaise, chilli mayon, tương ớt...

 

Khoai tây nghiền nhân phô mai tan chảy giòn rụm - Nghiền ngay từ miếng đầu tiên! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Herman Huang

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