Chân gà sốt Thái tê cay - Nhâm nhi cùng một bộ phim hay là 'nhức nách'!

Chân gà thấm gia vị, không bị hôi và ăn siêu kích thích, mê ly, thử ngay công thức này bạn nhé!
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CHÂN GÀ SỐT THÁI
Nguyên liệu:
- 600gr chân gà
- 1 trái cóc nhỏ
- 1 trái xoài xanh
- 20 trái tắc
- 6 cây sả
- 5 trái ớt
- 1 củ tỏi
- 1 củ gừng
- 1/3 chén mè rang
- Gia vị: dầu ăn, nước mắm, đường, muối hột, tương ớt, ớt bột Hàn Quốc, tiêu xay, bột ngọt
Cách làm:
- Chân gà làm sạch, cắt móng, bóp muối - rượu - gừng để trong 5 phút, sau đó rửa sạch, để ráo, chặt đôi.
- Cho chân gà vào nồi, thêm nước, gừng thái lát, 1 cây sả cắt khúc đập dập, tí muối, đun sôi.
- Từ lúc nước sôi luộc thêm 8 phút nữa thì tắt bếp, vớt chân gà cho vào thau đá lạnh ngâm tầm 10 phút thì vớt ra để ráo.
- Cho chân gà vào ngăn mát để chân gà được giòn.
- Cóc rửa sạch thái khoanh tròn. Xoài gọt vỏ thái vuông.
- Sả 3 cây thái lát mỏng, 2 cây cắt khúc tước sợi nhỏ.
- Tỏi bóc vỏ thái lát.
- Tắc vắt lấy nước bỏ hạt.
- Cho chảo lên bếp, thêm 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi và 1/2 chỗ sả vào phi thơm, cho tiếp 1 chén nước mắm - 1 chén đường - 1 chén nước cốt tắc - 1/2 chén tương ớt - 1/3 chén ớt bột - 1/3 chén mè rang - 5 trái ớt băm nhuyễn, đảo đều cho tan đường rồi tắt bếp, để nguội.
- Chân gà, 1/2 phần sả còn lại, xoài, cóc cho vào thau, cho nước sốt vào trộn đều, để tủ lạnh tầm 3 tiếng là dùng được.
- Làm muối chấm ăn kèm:
- Cho vào cối 2 muỗng canh muối hột - muỗng canh đường - 1/3 muỗng canh bột ngọt - 1/2 muỗng canh tiêu xay, giã nhuyễn. Sau đó cho ra chén, thêm 2 muỗng nước cốt tắc - 1/2 muỗng canh tương ớt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Diễm Hiền