Chân gà sốt Thái tê cay - Nhâm nhi cùng một bộ phim hay là 'nhức nách'!

- Chân gà làm sạch, cắt móng, bóp muối - rượu - gừng để trong 5 phút, sau đó rửa sạch, để ráo, chặt đôi.

- Từ lúc nước sôi luộc thêm 8 phút nữa thì tắt bếp, vớt chân gà cho vào thau đá lạnh ngâm tầm 10 phút thì vớt ra để ráo.

- Cho chân gà vào ngăn mát để chân gà được giòn.

- Cóc rửa sạch thái khoanh tròn. Xoài gọt vỏ thái vuông.

- Sả 3 cây thái lát mỏng, 2 cây cắt khúc tước sợi nhỏ.

- Tỏi bóc vỏ thái lát.

- Tắc vắt lấy nước bỏ hạt.

- Cho chảo lên bếp, thêm 1 muỗng canh dầu ăn, cho tỏi và 1/2 chỗ sả vào phi thơm, cho tiếp 1 chén nước mắm - 1 chén đường - 1 chén nước cốt tắc - 1/2 chén tương ớt - 1/3 chén ớt bột - 1/3 chén mè rang - 5 trái ớt băm nhuyễn, đảo đều cho tan đường rồi tắt bếp, để nguội.

- Chân gà, 1/2 phần sả còn lại, xoài, cóc cho vào thau, cho nước sốt vào trộn đều, để tủ lạnh tầm 3 tiếng là dùng được.

Làm muối chấm ăn kèm:

- Cho vào cối 2 muỗng canh muối hột - muỗng canh đường - 1/3 muỗng canh bột ngọt - 1/2 muỗng canh tiêu xay, giã nhuyễn. Sau đó cho ra chén, thêm 2 muỗng nước cốt tắc - 1/2 muỗng canh tương ớt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền