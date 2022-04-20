Quẩy giòn rụm - Chiều chiều thèm ăn vặt thì làm nhanh món này nhé!

Món ngon mỗi ngày 20/04/2022 10:34

Thèm ăn vặt xế chiều thì chiều bản thân ngay với món bánh quẩy giòn nóng, ngọt ngọt siêu mê mẩn này nhé!

QUẨY NÓNG GIÒN 

Quẩy giòn rụm - Chiều chiều thèm ăn vặt thì làm nhanh món này nhé! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 250gr bột mì đa dụng 
  • 7gr bột nở 
  • 2.5gr muối nở
  • 4gr muối
  • 10gr đường
  • 30gr trứng gà
  • 130ml sữa tươi lạnh
  • Bột mì khô
  • Dầu ăn

 

Cách làm:

- Cho bột và tất cả nguyên liệu khô vào thau trộn đều.

- Cho tiếp nguyên liệu nước vào trộn đều.

- Dùng tay trộn bột lấy bột ở mép ngoài cho vào trong giữa cho đến khi bột thành khối.

- Đậy màng bọc cho bột nghỉ 30 phút.

- Sau 30 phút, lấy bột ra thoa dầu ăn lên bột, dùng hai tay nhấn lên bột cho thành khối to, gấp lại làm 3 rồi bọc màng bọc và cho vào ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng

- Sau đó lấy bột ra, tiếp tục dùng động tác lấy bột bên ngoài cho vào giữa và làm như thế đến khi bột mịn ra.

  • Lưu ý: không nhồi bột

- Trải bột khô ra thảm để bột lên cán mỏng 1cm đo rồi cắt bột thành từng thanh dài đều nhau.

- Dùng cây que dài nhúng nước rồi ấn lên giữa thanh bột.

- Đặt hai thanh bột lên nhau rồi dùng cây que ấn lên giữa để hai thanh bột dính chặt lại.

 

Quẩy giòn rụm - Chiều chiều thèm ăn vặt thì làm nhanh món này nhé! - Ảnh 2

 

- Cho dầu ăn vào chảo, bật lửa trung bình và chờ dầu sôi

- Khi chiên thì cầm hai đầu bột kéo dài ra, thả từ từ thanh bột vào dầu 

 

Quẩy giòn rụm - Chiều chiều thèm ăn vặt thì làm nhanh món này nhé! - Ảnh 3

 

- Chiên vàng giòn, vớt ra để ráo và thưởng thức

 

Quẩy giòn rụm - Chiều chiều thèm ăn vặt thì làm nhanh món này nhé! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

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