Quẩy giòn rụm - Chiều chiều thèm ăn vặt thì làm nhanh món này nhé!

Thèm ăn vặt xế chiều thì chiều bản thân ngay với món bánh quẩy giòn nóng, ngọt ngọt siêu mê mẩn này nhé!
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QUẨY NÓNG GIÒN
Nguyên liệu:
- 250gr bột mì đa dụng
- 7gr bột nở
- 2.5gr muối nở
- 4gr muối
- 10gr đường
- 30gr trứng gà
- 130ml sữa tươi lạnh
- Bột mì khô
- Dầu ăn
Cách làm:
- Cho bột và tất cả nguyên liệu khô vào thau trộn đều.
- Cho tiếp nguyên liệu nước vào trộn đều.
- Dùng tay trộn bột lấy bột ở mép ngoài cho vào trong giữa cho đến khi bột thành khối.
- Đậy màng bọc cho bột nghỉ 30 phút.
- Sau 30 phút, lấy bột ra thoa dầu ăn lên bột, dùng hai tay nhấn lên bột cho thành khối to, gấp lại làm 3 rồi bọc màng bọc và cho vào ngăn mát tủ lạnh 3 tiếng
- Sau đó lấy bột ra, tiếp tục dùng động tác lấy bột bên ngoài cho vào giữa và làm như thế đến khi bột mịn ra.
- Lưu ý: không nhồi bột
- Trải bột khô ra thảm để bột lên cán mỏng 1cm đo rồi cắt bột thành từng thanh dài đều nhau.
- Dùng cây que dài nhúng nước rồi ấn lên giữa thanh bột.
- Đặt hai thanh bột lên nhau rồi dùng cây que ấn lên giữa để hai thanh bột dính chặt lại.
- Cho dầu ăn vào chảo, bật lửa trung bình và chờ dầu sôi
- Khi chiên thì cầm hai đầu bột kéo dài ra, thả từ từ thanh bột vào dầu
- Chiên vàng giòn, vớt ra để ráo và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado