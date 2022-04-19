Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức!

Rong biển trộn mát lạnh, vị chua diệu ăn siêu thích.
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GỎI RONG BIỂN THANH MÁT LẠ MIỆNG
Nguyên liệu:
- Dưa leo
- Cà rốt
- Rong biển
- Đậu phộng - mè rang - bạc hà
- Nước trộn: đường - nước mắm - nước cốt chanh - tỏi - ớt băm
Cách làm:
- Dưa leo cắt miếng, bỏ ruột. Ngâm vào nước đá cho giòn.
- Cà rốt bào sợi. Trộn cùng xíu đường và muối. Để tầm 15-20 phút cho mềm
- Rong biển ngâm nước tầm 30-60 phút. Rửa lại với nước sạch. Cắt khúc vừa ăn.
- Pha nước chấm: cho vào nồi đường - nước mắm - nước cốt chanh, nêm nếm vừa ăn. Đun lửa nhỏ cho đường tan, thì cho tỏi và ớt băm vào khuấy đều.
- Cho tất cả nguyên liệu vào tô, trộn đều với nước chấm. Để tầm 15-20 phút cho ngấm đều rồi xếp ra dĩa.
- Thêm đậu phộng - mè rang - bạc hà tuỳ ý. Ăn kèm với bánh phồng nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Đan Vy