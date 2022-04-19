Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức!

Món ngon mỗi ngày 19/04/2022 11:37

Rong biển trộn mát lạnh, vị chua diệu ăn siêu thích.

GỎI RONG BIỂN THANH MÁT LẠ MIỆNG

Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Dưa leo
  • Cà rốt
  • Rong biển
  • Đậu phộng - mè rang - bạc hà
  • Nước trộn: đường - nước mắm - nước cốt chanh - tỏi - ớt băm

Cách làm:

- Dưa leo cắt miếng, bỏ ruột. Ngâm vào nước đá cho giòn.

 

Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức! - Ảnh 2

 

- Cà rốt bào sợi. Trộn cùng xíu đường và muối. Để tầm 15-20 phút cho mềm

 

Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức! - Ảnh 3

 

- Rong biển ngâm nước tầm 30-60 phút. Rửa lại với nước sạch. Cắt khúc vừa ăn.

 

Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức! - Ảnh 4

 

- Pha nước chấm: cho vào nồi đường - nước mắm - nước cốt chanh, nêm nếm vừa ăn. Đun lửa nhỏ cho đường tan, thì cho tỏi và ớt băm vào khuấy đều.

- Cho tất cả nguyên liệu vào tô, trộn đều với nước chấm. Để tầm 15-20 phút cho ngấm đều rồi xếp ra dĩa.

- Thêm đậu phộng - mè rang - bạc hà tuỳ ý. Ăn kèm với bánh phồng nếu thích

 

Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Đan Vy

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