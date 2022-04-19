Gỏi rong biển dưa leo thanh đạm - Món ăn giải nhiệt ngày oi bức!

Rong biển trộn mát lạnh, vị chua diệu ăn siêu thích.

GỎI RONG BIỂN THANH MÁT LẠ MIỆNG

Nguyên liệu:

Dưa leo

Cà rốt

Rong biển

Đậu phộng - mè rang - bạc hà

Nước trộn: đường - nước mắm - nước cốt chanh - tỏi - ớt băm

Cách làm:

- Dưa leo cắt miếng, bỏ ruột. Ngâm vào nước đá cho giòn.

- Cà rốt bào sợi. Trộn cùng xíu đường và muối. Để tầm 15-20 phút cho mềm

- Rong biển ngâm nước tầm 30-60 phút. Rửa lại với nước sạch. Cắt khúc vừa ăn.

- Pha nước chấm: cho vào nồi đường - nước mắm - nước cốt chanh, nêm nếm vừa ăn. Đun lửa nhỏ cho đường tan, thì cho tỏi và ớt băm vào khuấy đều.

- Cho tất cả nguyên liệu vào tô, trộn đều với nước chấm. Để tầm 15-20 phút cho ngấm đều rồi xếp ra dĩa.

- Thêm đậu phộng - mè rang - bạc hà tuỳ ý. Ăn kèm với bánh phồng nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Đan Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/goi-rong-bien-dua-leo-thanh-dam-mon-an-giai-nhiet-ngay-oi-buc-463077.html