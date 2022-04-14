Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi!

- Sau đó, sử dụng kéo, cắt từ phần thân dưới của ốc móng tay ngược lên phía trên của chúng khoảng 1cm.

- Dùng tay miết để cát bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước.

- Ngâm với ớt khoảng 3-4 tiếng cho ốc sạch hơn

Làm nước xốt me:

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, hành tím và sả băm nhuyễn. Ớt thái nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo rồi cho hành, tỏi, sả, ớt vào phi thơm.

- Cho nước xốt me cùng 2 muỗng đường vào đun đến khi tan đường, nước xốt sôi lên.

- Tiếp đến thêm vào chảo 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương cà, 5 muỗng tương ớt rồi khuấy nhẹ cho xốt đều và sệt lại.

Xào ốc móng tay:

- Cho ốc móng tay vào chảo xào qua với tỏi băm

- Sau đó đổ phần nước xốt vào xào chung với ốc móng tay ở lửa lớn khoảng 7 phút để ốc ngấm đều gia vị.

- Cho ốc ra đĩa, rưới nước xốt lên trên ốc, ăn kèm rau răm nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thu Uyên