Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi!

Món ngon mỗi ngày 14/04/2022 18:02

Làm ốc móng tay thấm nước xốt me, chua chua, dai giòn ngon sần sật

ỐC MÓNG TAY XÀO ME

Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1kg ốc móng tay 
  • Nước xốt me 
  • 1 củ hành tím
  • 1 củ tỏi 
  • 3 nhánh sả 
  • 3 trái ớt 
  • Rau răm
  • 4 muỗng canh tương cà 
  • 5 muỗng canh tương ớt
  • 4 muỗng canh nước mắm 
  • Dầu ăn
  • 2 muỗng canh đường 
Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Sơ chế ốc móng tay:

- Ngâm khoảng 1 tiếng và rửa thật sạch.

- Sau đó, sử dụng kéo, cắt từ phần thân dưới của ốc móng tay ngược lên phía trên của chúng khoảng 1cm. 

 

Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi! - Ảnh 3

 

- Dùng tay miết để cát bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước. 

- Ngâm với ớt khoảng 3-4 tiếng cho ốc sạch hơn

  • Làm nước xốt me:

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, hành tím và sả băm nhuyễn. Ớt thái nhỏ.

- Bắc chảo lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo rồi cho hành, tỏi, sả, ớt vào phi thơm.

- Cho nước xốt me cùng 2 muỗng đường vào đun đến khi tan đường, nước xốt sôi lên.

- Tiếp đến thêm vào chảo 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương cà, 5 muỗng tương ớt rồi khuấy nhẹ cho xốt đều và sệt lại. 

 

Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi! - Ảnh 4

  • Xào ốc móng tay:

- Cho ốc móng tay vào chảo xào qua với tỏi băm 

- Sau đó đổ phần nước xốt vào xào chung với ốc móng tay ở lửa lớn khoảng 7 phút để ốc ngấm đều gia vị.

- Cho ốc ra đĩa, rưới nước xốt lên trên ốc, ăn kèm rau răm nếu thích

 

Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công! 

 

Nguồn: Fb Thu Uyên

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