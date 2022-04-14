Chiều chiều thèm ăn vặt - Nhâm nhi dĩa ốc móng tay xào me ngon 'nhức nách' này thôi!

Làm ốc móng tay thấm nước xốt me, chua chua, dai giòn ngon sần sật
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ỐC MÓNG TAY XÀO ME
Nguyên liệu:
- 1kg ốc móng tay
- Nước xốt me
- 1 củ hành tím
- 1 củ tỏi
- 3 nhánh sả
- 3 trái ớt
- Rau răm
- 4 muỗng canh tương cà
- 5 muỗng canh tương ớt
- 4 muỗng canh nước mắm
- Dầu ăn
- 2 muỗng canh đường
Cách làm:
- Sơ chế ốc móng tay:
- Ngâm khoảng 1 tiếng và rửa thật sạch.
- Sau đó, sử dụng kéo, cắt từ phần thân dưới của ốc móng tay ngược lên phía trên của chúng khoảng 1cm.
- Dùng tay miết để cát bong ra, sau đó rửa sạch lại với nước.
- Ngâm với ớt khoảng 3-4 tiếng cho ốc sạch hơn
- Làm nước xốt me:
- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ, hành tím và sả băm nhuyễn. Ớt thái nhỏ.
- Bắc chảo lên bếp, cho 2 muỗng dầu ăn vào chảo rồi cho hành, tỏi, sả, ớt vào phi thơm.
- Cho nước xốt me cùng 2 muỗng đường vào đun đến khi tan đường, nước xốt sôi lên.
- Tiếp đến thêm vào chảo 4 muỗng nước mắm, 4 muỗng tương cà, 5 muỗng tương ớt rồi khuấy nhẹ cho xốt đều và sệt lại.
- Xào ốc móng tay:
- Cho ốc móng tay vào chảo xào qua với tỏi băm
- Sau đó đổ phần nước xốt vào xào chung với ốc móng tay ở lửa lớn khoảng 7 phút để ốc ngấm đều gia vị.
- Cho ốc ra đĩa, rưới nước xốt lên trên ốc, ăn kèm rau răm nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thu Uyên