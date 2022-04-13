Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng!

Món ngon mỗi ngày 13/04/2022 13:04

Làm nui trộn cá ngừ, béo ngậy và siêu ngon miệng nào các chị em, đảm bảo chồng con mê tít.

PASTA BƠ SÁP - CÁ NGỪ

Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200gr nui/ mì ý spaghetti

  • 1 hộp cá ngừ ngâm dầu

  • 1/2 trái bơ
  • 1/2 củ hành tây
  • 1 muỗng mayonnaise
  • 1 muỗng mù tạt vàng
  • 1 muỗng tương cà
  • 1/2 muỗng cafe nước cốt chanh
  • 2 muỗng sữa tương không đường
  • Tiêu

    • Cách làm:

    - Bắt một nồi nước nấu sôi và cho thêm ít muối để luộc nui khoảng 15-20 phút cho nui mềm. 

    - Chuẩn bị một thau đá nhỏ, cắt hạt lựu nhỏ hành tây, sau đó ngâm lạnh để vừa giữ độ giòn, giảm độ nồng.

     

    ốt để trộn pasta:

    • Mayonnaise + mù tạt vàng + tương cà
    • Sữa tươi không đường
    • Nước cốt chanh
    • Tiêu đen
    • Cá ngừ

    - Trộn đều và nếm vừa khẩu vị

     

    Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng! - Ảnh 2

     

    - Vớt nui và rửa sạch, cho vào tô để trộn đều với xốt.

     

    Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng! - Ảnh 3

     

    - Bơ sáp, cắt đôi sau đó dùng muỗng để nạo phần ruột bơ

    • Trang trí:

    - Cho nui ra bát, thêm củ hành đã ngâm, bơ sáp và ít cá ngừ lên mặt. 

     

    Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng! - Ảnh 4

    Chúc mọi người làm thành công! 

     

    Nguồn: Fb Eric Nguyen

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