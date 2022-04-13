Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng!

Làm nui trộn cá ngừ, béo ngậy và siêu ngon miệng nào các chị em, đảm bảo chồng con mê tít.
- Món ngon nhà hàng tại nhà - Bò hầm rượu vang ngon ngất ngây cho ngày lễ Giỗ tổ!
- Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ!
PASTA BƠ SÁP - CÁ NGỪ
Nguyên liệu:
200gr nui/ mì ý spaghetti
1 hộp cá ngừ ngâm dầu
Cách làm:
- Bắt một nồi nước nấu sôi và cho thêm ít muối để luộc nui khoảng 15-20 phút cho nui mềm.
- Chuẩn bị một thau đá nhỏ, cắt hạt lựu nhỏ hành tây, sau đó ngâm lạnh để vừa giữ độ giòn, giảm độ nồng.
ốt để trộn pasta:
- Mayonnaise + mù tạt vàng + tương cà
- Sữa tươi không đường
- Nước cốt chanh
- Tiêu đen
- Cá ngừ
- Trộn đều và nếm vừa khẩu vị
- Vớt nui và rửa sạch, cho vào tô để trộn đều với xốt.
- Bơ sáp, cắt đôi sau đó dùng muỗng để nạo phần ruột bơ
- Trang trí:
- Cho nui ra bát, thêm củ hành đã ngâm, bơ sáp và ít cá ngừ lên mặt.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen