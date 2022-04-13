Pasta cá ngừ và bơ sáp - Siêu béo ngậy, tưởng không ngon nhưng ngon không tưởng!

1/2 trái bơ

1/2 củ hành tây

1 muỗng mayonnaise

1 muỗng mù tạt vàng

1 muỗng tương cà

1/2 muỗng cafe nước cốt chanh

2 muỗng sữa tương không đường

Tiêu

Cách làm:

- Bắt một nồi nước nấu sôi và cho thêm ít muối để luộc nui khoảng 15-20 phút cho nui mềm.

- Chuẩn bị một thau đá nhỏ, cắt hạt lựu nhỏ hành tây, sau đó ngâm lạnh để vừa giữ độ giòn, giảm độ nồng.

ốt để trộn pasta:

Mayonnaise + mù tạt vàng + tương cà

Sữa tươi không đường

Nước cốt chanh

Tiêu đen

Cá ngừ

- Trộn đều và nếm vừa khẩu vị

- Vớt nui và rửa sạch, cho vào tô để trộn đều với xốt.

- Bơ sáp, cắt đôi sau đó dùng muỗng để nạo phần ruột bơ

Trang trí:

- Cho nui ra bát, thêm củ hành đã ngâm, bơ sáp và ít cá ngừ lên mặt.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen