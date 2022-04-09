Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ!

Làm bún thái hải sản tôm tít siêu ngon, thịt ngọt và nước dùng chua chua
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BÚN HẢI SẢN - Không cần ninh xương cho bữa ăn thêm nhanh gọn lẹ
Nguyên liệu:
- Bánh đa đỏ (bún, phở, mì, miến)
- 200gr tôm sắt
- 500gr tôm lớt
- 1kg bề bề
100gr mọc
1 miếng đậu hũ
3-4 trái cà chua
1/2 trái thơm
Rau cải ngọt trần chín, hành lá + ngò gai cắt nhỏ
Gia vị: 3 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cafe muối, 2 trái me
Cách làm:
- Bắc nồi nước sạch lên bếp, cho gừng và hành tím bóc vỏ đập dập vào nồi đun sôi. Cho tôm và bề bề vào luộc 5-8 phút cho chín và sạch mùi tanh thì vớt ra. Đợi tôm bề bớt nóng thì tách riêng vỏ và thịt để riêng.
- Cho vỏ tôm bề cùng nước luộc tôm vào máy sinh tố xay nhuyễn. Lọc hỗn hợp để bỏ xác, lấy nước cốt.
- Bắc nồi lên bếp, cho nửa muỗng canh dầu điều nóng rồi bỏ hành tím, tỏi băm vào phi thơm. Cho tôm sắt vào xào cùng gia vị gồm: nước mắm, tiêu, đường cho săn lại rồi vớt tôm ra bát.
- Tiếp tục cho cà chua và thơm vào nồi vừa xào tôm đảo đều. Cà chua hơi chín mềm thì chế phần nước vỏ tôm bề đã lọc ở trên vào nồi, nấu lửa lớn cho sôi.
- Nước dùng sôi thì cho viên mọc vào rồi hạ lửa nhỏ nhất hầm thêm 10-15 phút. Nêm nếm gia vị cho phần nước dùng vừa miệng.
- Trụng chín bánh đa (bún, miến, mì), cho ra bát thêm topping và chan nước dùng vào là xong
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mai Anh Tâm