Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ!

Làm bún thái hải sản tôm tít siêu ngon, thịt ngọt và nước dùng chua chua

BÚN HẢI SẢN - Không cần ninh xương cho bữa ăn thêm nhanh gọn lẹ

Nguyên liệu:

Bánh đa đỏ (bún, phở, mì, miến)

200gr tôm sắt

500gr tôm lớt

1kg bề bề

100gr mọc

1 miếng đậu hũ

3-4 trái cà chua

1/2 trái thơm

Rau cải ngọt trần chín, hành lá + ngò gai cắt nhỏ

Gia vị: 3 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cafe muối, 2 trái me

Cách làm:

- Bắc nồi nước sạch lên bếp, cho gừng và hành tím bóc vỏ đập dập vào nồi đun sôi. Cho tôm và bề bề vào luộc 5-8 phút cho chín và sạch mùi tanh thì vớt ra. Đợi tôm bề bớt nóng thì tách riêng vỏ và thịt để riêng.

- Cho vỏ tôm bề cùng nước luộc tôm vào máy sinh tố xay nhuyễn. Lọc hỗn hợp để bỏ xác, lấy nước cốt.

- Bắc nồi lên bếp, cho nửa muỗng canh dầu điều nóng rồi bỏ hành tím, tỏi băm vào phi thơm. Cho tôm sắt vào xào cùng gia vị gồm: nước mắm, tiêu, đường cho săn lại rồi vớt tôm ra bát.

- Tiếp tục cho cà chua và thơm vào nồi vừa xào tôm đảo đều. Cà chua hơi chín mềm thì chế phần nước vỏ tôm bề đã lọc ở trên vào nồi, nấu lửa lớn cho sôi.

- Nước dùng sôi thì cho viên mọc vào rồi hạ lửa nhỏ nhất hầm thêm 10-15 phút. Nêm nếm gia vị cho phần nước dùng vừa miệng.

- Trụng chín bánh đa (bún, miến, mì), cho ra bát thêm topping và chan nước dùng vào là xong

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mai Anh Tâm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bun-hai-san-ngot-thanh-chua-nhe-am-bung-cho-ngay-mat-me-460928.html