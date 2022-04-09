Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ!

Món ngon mỗi ngày 09/04/2022 13:17

Làm bún thái hải sản tôm tít siêu ngon, thịt ngọt và nước dùng chua chua

BÚN HẢI SẢN - Không cần ninh xương cho bữa ăn thêm nhanh gọn lẹ

Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Bánh đa đỏ (bún, phở, mì, miến)
  • 200gr tôm sắt 
  • 500gr tôm lớt
  • 1kg bề bề 

  • 100gr mọc

  • 1 miếng đậu hũ 

  • 3-4 trái cà chua 

  • 1/2 trái thơm

  • Rau cải ngọt trần chín, hành lá + ngò gai cắt nhỏ

  • Gia vị: 3 muỗng canh nước mắm ngon, 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cafe muối, 2 trái me

Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ! - Ảnh 2

Cách làm:

- Bắc nồi nước sạch lên bếp, cho gừng và hành tím bóc vỏ đập dập vào nồi đun sôi. Cho tôm và bề bề vào luộc 5-8 phút cho chín và sạch mùi tanh thì vớt ra. Đợi tôm bề bớt nóng thì tách riêng vỏ và thịt để riêng.

- Cho vỏ tôm bề cùng nước luộc tôm vào máy sinh tố xay nhuyễn. Lọc hỗn hợp để bỏ xác, lấy nước cốt.

- Bắc nồi lên bếp, cho nửa muỗng canh dầu điều nóng rồi bỏ hành tím, tỏi băm vào phi thơm. Cho tôm sắt vào xào cùng gia vị gồm: nước mắm, tiêu, đường cho săn lại rồi vớt tôm ra bát.

- Tiếp tục cho cà chua và thơm vào nồi vừa xào tôm đảo đều. Cà chua hơi chín mềm thì chế phần nước vỏ tôm bề đã lọc ở trên vào nồi, nấu lửa lớn cho sôi.

- Nước dùng sôi thì cho viên mọc vào rồi hạ lửa nhỏ nhất hầm thêm 10-15 phút. Nêm nếm gia vị cho phần nước dùng vừa miệng.

- Trụng chín bánh đa (bún, miến, mì), cho ra bát thêm topping và chan nước dùng vào là xong

 

Bún hải sản ngọt thanh chua nhẹ - Ấm bụng cho ngày mát mẻ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Mai Anh Tâm

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