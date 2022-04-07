Udon chả cua biến tấu kiểu Việt - Nước dùng ngọt thanh, siêu đã!

- Đổ nước và cho một ít tôm khô vào ninh. Ninh khoảng 2-3 tiếng cho ngọt nước

- Đun dầu nóng thì phi thơm hành tím. Đổ củ đậu và củ cải đã thái miếng vào xào qua.

- Ninh xong vớt củ cải, củ đậu. Nêm muối vừa ăn. Cho nấm đông cô đã làm sạch, thái miếng vừa vào. Đổ chả cua Huế đã viên tròn và cà chua bổ cau vào ninh. Giữ lại một ít cà chua cho sau để không bị nát miếng.

- Luộc trứng vừa chín. Bổ làm đôi

- Ninh khoảng 12 phút cho chả cua đã chín thì cho sợi mì udon vào. Nước sôi, sợi mì tách ra là vớt mì ra tô. Tiếp tục cho cải bó xôi vào. Rau vừa chín là gắp ra tô. Cho nốt chỗ cà chua còn lại vào nồi.

- Lần lượt gắp cà chua, nấm xếp vào tô cùng mì, rau. Chần sơ giá rồi bỏ vào tô. Gắp chả cua và đặt nửa quả trứng vào tô.

- Rắc hành lá, đổ nước dùng vào. Thêm ớt, tắc nếu thích rồi thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Le Anh Hoang Phuong