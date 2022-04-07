Udon chả cua biến tấu kiểu Việt - Nước dùng ngọt thanh, siêu đã!

Món ngon mỗi ngày 07/04/2022 20:02

Làm udon biến tấu kiểu Việt, vừa thân thuộc vừa dễ ăn

UDON CHẢ CUA

Udon chả cua biến tấu kiểu Việt - Nước dùng ngọt thanh, siêu đã! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Sợi mì udon Nhật Bản
  • Nước dùng: củ cải, củ đậu, tôm khô 
  • Trứng luộc
  • Cà chua, giá
  • Cải chíp, nấm đông cô
  • Hành lá, hành tím
  • Chả cua Huế 

Cách làm:

- Đun dầu nóng thì phi thơm hành tím. Đổ củ đậu và củ cải đã thái miếng vào xào qua.

- Đổ nước và cho một ít tôm khô vào ninh. Ninh khoảng 2-3 tiếng cho ngọt nước

- Ninh xong vớt củ cải, củ đậu. Nêm muối vừa ăn. Cho nấm đông cô đã làm sạch, thái miếng vừa vào. Đổ chả cua Huế đã viên tròn và cà chua bổ cau vào ninh. Giữ lại một ít cà chua cho sau để không bị nát miếng.

 

Udon chả cua biến tấu kiểu Việt - Nước dùng ngọt thanh, siêu đã! - Ảnh 2

 

- Luộc trứng vừa chín. Bổ làm đôi

- Ninh khoảng 12 phút cho chả cua đã chín thì cho sợi mì udon vào. Nước sôi, sợi mì tách ra là vớt mì ra tô. Tiếp tục cho cải bó xôi vào. Rau vừa chín là gắp ra tô. Cho nốt chỗ cà chua còn lại vào nồi.

- Lần lượt gắp cà chua, nấm xếp vào tô cùng mì, rau. Chần sơ giá rồi bỏ vào tô. Gắp chả cua và đặt nửa quả trứng vào tô.

- Rắc hành lá, đổ nước dùng vào. Thêm ớt, tắc nếu thích rồi thưởng thức thôi

 

Udon chả cua biến tấu kiểu Việt - Nước dùng ngọt thanh, siêu đã! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Le Anh Hoang Phuong

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