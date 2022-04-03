Đổi hương vị với cơm rang dưa bò nức mũi - Hạt cơm dẻo tơi, hòa với vị bò xào dưa chua chua!

Món ngon mỗi ngày 03/04/2022 00:27

Cơm rang thơm, bò xào dai dai nhẹ, hòa chút chua chua của dưa siêu đã miệng

CƠM RANG DƯA BÒ

Đổi hương vị với cơm rang dưa bò nức mũi - Hạt cơm dẻo tơi, hòa với vị bò xào dưa chua chua! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt bò thăn
  • 500gr dưa cải muối chua
  • 2 quả trứng gà
  • 6 chén cơm trắng
  • 2 trái cà chua
  • Gừng, tỏi, tiêu, ớt, dầu ăn
  • Gia vị: Nước mắm, muối, hạt nêm
Đổi hương vị với cơm rang dưa bò nức mũi - Hạt cơm dẻo tơi, hòa với vị bò xào dưa chua chua! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt bò thái mỏng ướp với gừng, tỏi băm, tiêu, bột nêm, muối, chút xíu nước mắm và 1 muỗng canh dầu ăn.

- Dưa cải chua rửa sạch cho bớt chua, vắt ráo nước. Phần cuộng dưa thái mỏng chừng 0,5cm cho dễ ngấm.

- Phi tỏi thơm, bỏ thịt bò vào xào xăn, nêm nếm vừa ăn rồi trút ra đĩa

- Phi hành thơm, bỏ cà chua và dưa vào xào, nêm nếm vừa ăn, đến khi dưa chín vàng và cà chua mềm ra là được, trút vào đĩa thịt bò xào trộn đều.

 

Đổi hương vị với cơm rang dưa bò nức mũi - Hạt cơm dẻo tơi, hòa với vị bò xào dưa chua chua! - Ảnh 3

 

- Hành tím băm nhỏ, phi thơm với dầu ăn, đập trứng vào từ từ đảo cho trứng tơi và săn lại rồi đổ cơm vào. Cho bột nêm, muối vừa ăn. Để lửa nhỏ giúp cho cơm khô dần đi, không đảo quá nhiều cơm dễ bị nát, nên dùng đũa đảo nhẹ nhàng và giúp cơm tơi đều. Đến khi cơm rang khô săn lại, hạt cơm tơi đều là được.

 

Đổi hương vị với cơm rang dưa bò nức mũi - Hạt cơm dẻo tơi, hòa với vị bò xào dưa chua chua! - Ảnh 4

 

- Múc cơm ra đĩa, xếp bò xào dưa bên cạnh. Pha thêm chút nước nắm tỏi ớt ăn kèm cho dậy mùi. Rắc tiêu và thưởng thức

 

 

Đổi hương vị với cơm rang dưa bò nức mũi - Hạt cơm dẻo tơi, hòa với vị bò xào dưa chua chua! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Tran Viet Linh

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