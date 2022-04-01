Thịt heo xốt chua ngọt kiểu Hàn đậm đà 'đưa' cơm!

Thịt heo xắt mỏng, áo đều lớp xốt đậm đà, chua chua ngọt ngọt siêu ngon
- Gà viên chiên giòn lắc phô mai béo ngậy - Ăn vặt, ăn cơm đều mê mẩn!
- Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng!
THỊT HEO XỐT CHUA NGỌT
Nguyên liệu:
- Thịt thăn lợn
- Bột mì/ bột bắp
- Gia vị: Nước tương, nước mắm, hạt nêm, tiêu, hành, tỏi, giấm, mè đen, hành lá, tương cà, tương ớt, đường
Cách làm:
- Thái thịt theo sợi to tùy ý thích
- Ướp thịt heo 15 phút với hành tỏi băm, gia vị cho vừa khẩu vị gia đình
- Ướp xong cho khoảng 50gr bột mì vào trộn đều lên cho bột áo đều thịt.
- Chiên thịt vàng đều các mặt. Gắp ra và chắt bớt dầu ở chảo đi.
- Đổ hỗn hợp xốt gồm tương cà, tương ớt, đường và 1 muỗng giấm vào chảo.
- Cho thịt lợn đã chiên vào đảo đều đến khi xốt keo lại bám đều các miếng thịt.
- Rắc mè, hành lá lên nếu thích
Chúc mọi người làm thành công
Nguồn: Fb Phương Anh