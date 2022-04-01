Thịt heo xốt chua ngọt kiểu Hàn đậm đà 'đưa' cơm!

Thịt heo xắt mỏng, áo đều lớp xốt đậm đà, chua chua ngọt ngọt siêu ngon

THỊT HEO XỐT CHUA NGỌT

Nguyên liệu:

Thịt thăn lợn

Bột mì/ bột bắp

Gia vị: Nước tương, nước mắm, hạt nêm, tiêu, hành, tỏi, giấm, mè đen, hành lá, tương cà, tương ớt, đường

Cách làm:



- Thái thịt theo sợi to tùy ý thích

- Ướp thịt heo 15 phút với hành tỏi băm, gia vị cho vừa khẩu vị gia đình

- Ướp xong cho khoảng 50gr bột mì vào trộn đều lên cho bột áo đều thịt.

- Chiên thịt vàng đều các mặt. Gắp ra và chắt bớt dầu ở chảo đi.

- Đổ hỗn hợp xốt gồm tương cà, tương ớt, đường và 1 muỗng giấm vào chảo.

- Cho thịt lợn đã chiên vào đảo đều đến khi xốt keo lại bám đều các miếng thịt.

- Rắc mè, hành lá lên nếu thích

Chúc mọi người làm thành công

Nguồn: Fb Phương Anh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thit-heo-xot-chua-ngot-kieu-han-dam-da-dua-com-459480.html