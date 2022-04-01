Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn

Món ngon mỗi ngày 01/04/2022 09:52

Pate gan heo béo mịn, lớp pate mỏng siêu thơm, ăn vào ngất ngây

PATE GAN HEO

Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr thịt ba chỉ / nạc vai
  • 500gr gan lợn
  • Bì heo, mỡ phần
  • 1 quả trứng gà
  • 200ml sữa tươi không đường
  • 4 cái bánh mì
  • Hành tím, hành tây, tỏi
  • Gia vị: Ngũ vị hương, bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, muối tinh, bơ lạt
Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Thịt heo rửa sạch, thái miếng nhỏ, trần qua nước sôi cho sạch cặn bẩn và mùi hôi.

- Gan ngâm nước muối 30 phút, rửa sạch để ráo, nướng vàng xém mặt trên than hoa cho thơm, thái miếng nhỏ cho dễ xay.

 

Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 3

 

- Bì heo làm sạch lông, rửa sạch, luộc chín với gừng sả cho bớt hôi.

- Hành, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, xay nhuyễn cùng bì.

- Thịt heo, gan heo nêm thêm bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, ngũ vị hương xay nhuyễn. Trong lúc xay đập thêm 1 quả trứng gà.

 

Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 4

 

- Xé nhỏ 2 cái bánh mì cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt độ 160°C trong 10 phút. Sau đó cho xay cùng với 2 cái bánh mì còn lại

 

Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 5

 

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã xay nhuyễn ở trên với 200ml sữa tươi, 50gr bơ lạt đun chảy.

- Mỡ phần thái lát, lót xuống đáy khuôn, cho hỗn hợp pate vào khuôn, hấp 3 tiếng.

- Muốn thơm hơn thì hấp xong có thể nướng thêm 15 phút với 160°C trong nồi chiên không dầu

 

Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 6

 

- Cắt ra và thưởng thức thôi

 

Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn - Ảnh 7

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Mây Mây

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