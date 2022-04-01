Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn

Pate gan heo béo mịn, lớp pate mỏng siêu thơm, ăn vào ngất ngây
- Nấu nồi súp hải sản cho gia đình tẩm bổ - Tiện lợi, hợp vệ sinh vô cùng!
- Chả cốm giòn dai chiên giòn - Chấm tương ớt ăn mê ly!
PATE GAN HEO
Nguyên liệu:
- 500gr thịt ba chỉ / nạc vai
- 500gr gan lợn
- Bì heo, mỡ phần
- 1 quả trứng gà
- 200ml sữa tươi không đường
- 4 cái bánh mì
- Hành tím, hành tây, tỏi
- Gia vị: Ngũ vị hương, bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, muối tinh, bơ lạt
Cách làm:
- Thịt heo rửa sạch, thái miếng nhỏ, trần qua nước sôi cho sạch cặn bẩn và mùi hôi.
- Gan ngâm nước muối 30 phút, rửa sạch để ráo, nướng vàng xém mặt trên than hoa cho thơm, thái miếng nhỏ cho dễ xay.
- Bì heo làm sạch lông, rửa sạch, luộc chín với gừng sả cho bớt hôi.
- Hành, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, xay nhuyễn cùng bì.
- Thịt heo, gan heo nêm thêm bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, ngũ vị hương xay nhuyễn. Trong lúc xay đập thêm 1 quả trứng gà.
- Xé nhỏ 2 cái bánh mì cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt độ 160°C trong 10 phút. Sau đó cho xay cùng với 2 cái bánh mì còn lại
- Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã xay nhuyễn ở trên với 200ml sữa tươi, 50gr bơ lạt đun chảy.
- Mỡ phần thái lát, lót xuống đáy khuôn, cho hỗn hợp pate vào khuôn, hấp 3 tiếng.
- Muốn thơm hơn thì hấp xong có thể nướng thêm 15 phút với 160°C trong nồi chiên không dầu
- Cắt ra và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Mây Mây