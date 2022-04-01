Bánh mì phải có Pate gan heo thì mới chuẩn vị Sài Gòn

- Thịt heo rửa sạch, thái miếng nhỏ, trần qua nước sôi cho sạch cặn bẩn và mùi hôi.

- Gan ngâm nước muối 30 phút, rửa sạch để ráo, nướng vàng xém mặt trên than hoa cho thơm, thái miếng nhỏ cho dễ xay.

- Bì heo làm sạch lông, rửa sạch, luộc chín với gừng sả cho bớt hôi.

- Hành, tỏi bóc vỏ, rửa sạch, xay nhuyễn cùng bì.

- Thịt heo, gan heo nêm thêm bột canh, hạt nêm, hạt tiêu, ngũ vị hương xay nhuyễn. Trong lúc xay đập thêm 1 quả trứng gà.

- Xé nhỏ 2 cái bánh mì cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở nhiệt độ 160°C trong 10 phút. Sau đó cho xay cùng với 2 cái bánh mì còn lại

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã xay nhuyễn ở trên với 200ml sữa tươi, 50gr bơ lạt đun chảy.

- Mỡ phần thái lát, lót xuống đáy khuôn, cho hỗn hợp pate vào khuôn, hấp 3 tiếng.

- Muốn thơm hơn thì hấp xong có thể nướng thêm 15 phút với 160°C trong nồi chiên không dầu

- Cắt ra và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Mây Mây