Vitamin C là một chất dinh dưỡng quan trọng giúp duy trì sức khỏe và hình thể đẹp, đây là một trợ thủ đắc lực của hệ thống miễn dịch, giúp tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể để chống lại các tác nhân gây bệnh như virus và vi khuẩn.

Vì vậy, vitamin C là một loại chất dinh dưỡng rất quan trọng, đặc biệt là trong mùa đông khi hệ thống miễn dịch cần được tăng cường. Bổ sung vitamin C vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và năng động, đồng thời giúp duy trì vóc dáng đẹp.

Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm của các tế bào, bảo vệ thành mạch máu và tăng sự hấp thụ sắt của cơ thể. Đồng thời, có khả năng giúp đào thải các chất độc như chì và các chất ô nhiễm khác.

Top 5 thực phẩm giàu Vitamin C

Cam

Cam là loại trái cây quen thuộc, nổi bật với hàm lượng vitamin C cao và hương vị chua ngọt dễ ăn. Ngoài dưỡng chất này, cam còn cung cấp kali, folate và một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, bạn nên ăn cam tươi thay vì chỉ uống nước ép, bởi việc ép bỏ phần xác quả có thể làm giảm đáng kể lượng chất xơ được hấp thu. Nếu sử dụng nước cam, nên ưu tiên loại nguyên chất, không thêm đường để hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Cà rốt nổi tiếng với hàm lượng beta-carotene cao, hợp chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, có vai trò quan trọng đối với thị lực và hệ miễn dịch. Ngoài ra, loại củ này còn chứa chất xơ, kali và một lượng vitamin C nhất định. Bổ sung cà rốt vào chế độ ăn giúp đa dạng nguồn vitamin và khoáng chất, đồng thời hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Bạn có thể ăn cà rốt sống, ép nước hoặc chế biến thành các món luộc, hấp, xào và nấu canh.

Củ cải

Củ cải là loại rau củ ít calo, chứa vitamin C, chất xơ và một số khoáng chất cần thiết. Nhờ thành phần dinh dưỡng này, củ cải có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào. Bạn có thể sử dụng củ cải để nấu canh, hầm, luộc hoặc chế biến thành salad. Để hạn chế hao hụt vitamin C, nên tránh nấu quá lâu và ưu tiên những phương pháp chế biến đơn giản.

Cà chua

Cà chua cung cấp vitamin C, kali và lycopene - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả. Vitamin C góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, trong khi lycopene được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa. Cách chế biến có thể ảnh hưởng đến hàm lượng từng dưỡng chất: nhiệt độ cao làm giảm một phần vitamin C nhưng lại giúp cơ thể hấp thu lycopene dễ dàng hơn. Vì vậy, bạn có thể kết hợp cà chua tươi và cà chua đã nấu chín trong thực đơn để tận dụng các giá trị dinh dưỡng khác nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Dứa

Dứa là loại trái cây nhiệt đới có vị chua ngọt đặc trưng, chứa vitamin C và enzyme bromelain. Vitamin C góp phần duy trì hoạt động của hệ miễn dịch, hỗ trợ tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào. Trong khi đó, bromelain là nhóm enzyme có khả năng phân giải protein, được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ tiêu hóa. Dứa cũng chứa nhiều nước, giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể. Bạn có thể ăn dứa tươi, làm sinh tố hoặc kết hợp với các loại trái cây khác để đa dạng khẩu phần ăn. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng vừa phải, đặc biệt nếu bạn dễ bị kích ứng hoặc khó chịu ở dạ dày khi ăn thực phẩm có tính axit.

Bổ sung lượng bao nhiêu vitamin C tự nhiên là đủ?

Việc dùng vitamin C càng nhiều không có nghĩa là càng tốt cho sức khỏe, mặc dù nó rất cần thiết. Khi ăn thực phẩm chứa khoảng 100mg vitamin C, cơ thể sẽ hấp thu từ 80 - 90% lượng đó. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ vượt quá khoảng 1,5mg, cơ thể chỉ hấp thu được khoảng 49% vitamin C. Việc sử dụng liều lượng lớn vitamin C hoặc uống vitamin C liều cao có thể làm cho cơ thể không thể hấp thu hết, dẫn đến lượng vitamin C thừa sẽ tồn tại trong ruột gây đau bụng và tiêu chảy.