Nhóm người nào không nên ăn cà tím?

Cà tím giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa nhưng ít calo. Bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và bảo vệ tim mạch. Mặc dù cà tím không phải là loại rau bổ dưỡng nhất, nhưng cung cấp cho cơ thể nguồn kali và chất xơ khá tốt. Chỉ với 25 calo và ít hơn 1g chất béo cho mỗi khẩu phần 100g cà tím. Cà tím có chất chống oxy hóa như vitamin A, C (giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương), chứa nhiều hóa chất thực vật tự nhiên polyphenol, giúp tế bào xử lý đường tốt hơn đối với người đái tháo đường.

Những người bị trầm cảm: Tránh ăn cà tím nếu bạn đang dùng thuốc chống trầm cảm hoặc đang bị lo âu. Loại rau này có thể làm tăng chứng trầm cảm ở bệnh nhân và cũng làm giảm tác dụng của thuốc.

Những người bị dị ứng: Nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ loại rau nào trong họ cà, không nên ăn cà tím, vì có thể làm trầm trọng thêm vấn đề này.

Người bệnh viêm khớp: Cà tím và các loại rau họ cà khác có chất solanine. Một số người cho rằng, chất này có thể làm tăng tình trạng viêm, khiến các bệnh như viêm khớp trở nên trầm trọng hơn.

Mặc dù không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy lượng nhỏ solanine trong cà tím, làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm khớp, nhưng nếu bạn nhận thấy cơn đau khớp bùng phát sau khi ăn cà tím, hãy tránh ăn rau họ cà.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị sỏi thận: Cà tím cũng chứa canxi oxolate, có thể dẫn đến sỏi thận nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Nếu bạn bị sỏi, nên ăn cà tím thận trọng, oxalate có trong cà tím làm tăng vấn đề sỏi thận.

Người bị thiếu máu: Nếu cơ thể bị thiếu máu, nên tránh cà tím.

Người bị kích ứng mắt: Đối với người có bất kỳ vấn đề nào ở mắt và thấy mắt bị nóng rát hoặc sưng tấy không nên ăn cà tím.

Hướng dẫn an toàn khi ăn cà tím

Để ăn cà tím an toàn và không ảnh hưởng đến sức khỏe, cần lưu ý:

Không ăn sống cà tím: Cà tím sống chứa solanine và oxalate ở mức cao hơn, dễ gây ngộ độc nhẹ. Hãy nấu chín kỹ bằng cách hấp, nướng hoặc xào trước khi ăn.

Chọn quả tươi, chín tự nhiên: Tránh chọn cà tím bị thâm, dập, mềm nhũn hoặc có đốm nâu vì có thể tích tụ nhiều độc tố hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát lượng ăn: Với người khỏe mạnh, nên ăn khoảng 200-250 g cà tím mỗi lần, 2-3 lần mỗi tuần là đủ. Ăn quá nhiều có thể làm mất cân bằng dinh dưỡng hoặc gây kích ứng tiêu hóa.

Kết hợp thực phẩm hợp lý: Tránh ăn cà tím cùng thực phẩm có tính hàn mạnh như cua, ốc, thịt vịt, hoặc nước lạnh để không gây lạnh bụng, khó tiêu.

Ngâm trước khi chế biến: Khi sơ chế, nên cắt cà tím ngâm trong nước muối loãng khoảng 10-15 phút để giảm bớt nhựa và lượng solanine tự nhiên.

Theo dõi phản ứng cơ thể: Nếu sau khi ăn xuất hiện triệu chứng như buồn nôn, ngứa, tiêu chảy hoặc đau bụng, nên ngừng ngay và theo dõi. Trong trường hợp triệu chứng kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra.