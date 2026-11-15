Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể

Dinh dưỡng 15/11/2026 11:30

Cà tím là một loại thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết tới tất cả các tác dụng của cà tím mang lại. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu những công dụng nổi bật nhất của cà tím mà bạn không nên bỏ qua.

Ăn cà tím có tốt không?

Cà tím là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, nó được coi là một loại thực phẩm hữu ích trong việc điều trị bệnh ung thư đại tràng do chứa nhiều chất xơ giúp hấp thụ độc tố và hóa chất.

Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cà tím còn chứa nhiều nước và kali giúp kích thích hoạt động nhịp tim. Các thành phần khác như magie, canxi, vitamin A và C trong cà tím có tác dụng cải thiện cấu trúc xương và tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa, magiê trong cà tím cũng có khả năng giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo lắng và chứng mất ngủ,...

Công dụng của cà tím 

Cải thiện hệ tiêu hóa

Cà tím cung cấp nước và chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Bổ sung cà tím cùng các loại rau củ khác, kết hợp uống đủ nước có thể cải thiện chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, thực phẩm này không có tác dụng thanh lọc đường ruột hay điều trị viêm ruột và bệnh tự miễn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Cà tím ít carbohydrate, giàu chất xơ nên phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế biến động đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, cà tím không có tác dụng hạ đường huyết hay thay thế thuốc điều trị; người bệnh cần kết hợp chế độ ăn cân đối và kiểm soát lượng tinh bột.

Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe não bộ

Nasunin trong vỏ cà tím có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hợp chất này có tiềm năng bảo vệ tế bào thần kinh. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng trên người để khẳng định ăn cà tím giúp cải thiện trí nhớ hoặc phòng ngừa Alzheimer. Vì vậy, nên xem cà tím là một phần của chế độ ăn đa dạng, hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy hợp chất solasodine rhamnosyl glycosides (SRG) trong cà tím có thể tác động đến sự phát triển của tế bào ung thư, trong đó có ung thư đại tràng. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn cà tím giúp tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn ngừa bệnh ở người.

Chống viêm và chống oxy hóa

Cà tím chứa nasunin, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm anthocyanin, tập trung chủ yếu ở phần vỏ tím. Hợp chất này giúp chống lại các gốc tự do, hạn chế oxy hóa lipid và góp phần bảo vệ màng tế bào. Nasunin còn được nghiên cứu về khả năng liên kết với sắt, hạn chế tác động bất lợi của lượng sắt tự do dư thừa. Bổ sung cà tím vào chế độ ăn có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào, nhưng không có nghĩa thực phẩm này có tác dụng thải độc kim loại nặng hay điều trị bệnh.

Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rủi ro khi ăn cà tím

Cà tím không phải là thực phẩm gây dị ứng phổ biến, nhưng vẫn có thể gây ra phản ứng dị ứng như phát ban và sưng tấy ở một số người.

Cà tím là thành viên của họ cà. Một trong những rủi ro khi ăn rau họ cà là chúng chứa ancaloit. Ancaloit là hợp chất đã được chứng minh là gây viêm. Do đó, đối với người bị viêm khớp nên tránh ăn cà tím.

Cà tím cũng chứa oxalate, một phân tử có nguồn gốc thực vật mà thận có thể loại bỏ. Ăn quá nhiều cà tím có thể gây hại cho những người bị bệnh thận. Nồng độ oxalat cao có thể gây hại cho chức năng thận và có thể dẫn đến sỏi thận.

Không chỉ là món ăn kèm dân dã, quả sung còn sở hữu những lợi ích cho sức khỏe

Không chỉ là món ăn kèm dân dã, quả sung còn sở hữu những lợi ích cho sức khỏe

Quả sung là một trong những loại quả phổ biến được sử dụng để chế biến các món ăn cũng như là vị thuốc trong các bài thuốc dân gian. Hãy cùng tìm hiểu tác dụng của quả sung qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cà tím dinh dưỡng công dụng cà tím

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tài khoản nhảy số không ngớt, gặp dữ hóa lành từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch

Mừng 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tài khoản nhảy số không ngớt, gặp dữ hóa lành từ nay đến Rằm tháng 10 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Chính thức bước qua ngày 15/11/2026, 3 con giáp có thời cơ chín muồi, đổi đời giàu khủng, tiền vô ào ào, vận may mỉm cười

Chính thức bước qua ngày 15/11/2026, 3 con giáp có thời cơ chín muồi, đổi đời giàu khủng, tiền vô ào ào, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể

Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (16-17/11), 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vô như nước, giàu có vang danh, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (16-17/11), 3 con giáp phất lên vù vù, tiền vô như nước, giàu có vang danh, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trẻ hay giật mình, mút tay trước khi ngủ có đáng lo?

Trẻ hay giật mình, mút tay trước khi ngủ có đáng lo?

Nuôi dạy con 3 giờ 18 phút trước
Thần Tài nghênh đón sau ngày 15/11/2026, 3 con giáp 'hứng vàng, bắt bạc', sự nghiệp hanh thông, duyên lành ùa đến tới tấp

Thần Tài nghênh đón sau ngày 15/11/2026, 3 con giáp 'hứng vàng, bắt bạc', sự nghiệp hanh thông, duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ 7 triệu sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ 7 triệu sau một tuần

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Trong tuần mới (16/11 đến 22/11/2026), 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời giàu sang, tài vận hanh thông, may mắn vây quanh

Trong tuần mới (16/11 đến 22/11/2026), 3 con giáp đếm tiền mệt nghỉ, đổi đời giàu sang, tài vận hanh thông, may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 15/11/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 15/11/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hút trọn may mắn, tiền của sung túc, thành công rực rỡ

Trong nửa cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hút trọn may mắn, tiền của sung túc, thành công rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/11/2026, 3 con giáp của nả dồn dập, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/11/2026, 3 con giáp của nả dồn dập, tiền nhiều vô số kể, giàu có vang danh, cuộc đời tươi đẹp

Tử vi thứ Hai 16/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Hai 16/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ 7 triệu sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ 7 triệu sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không chỉ là món ăn kèm dân dã, quả sung còn sở hữu những lợi ích cho sức khỏe

Không chỉ là món ăn kèm dân dã, quả sung còn sở hữu những lợi ích cho sức khỏe

4 lợi ích của sữa hạt đối với sức khỏe nhưng nhóm người này nên lưu ý khi uống

4 lợi ích của sữa hạt đối với sức khỏe nhưng nhóm người này nên lưu ý khi uống

Tất tần tật giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ cá bớp

Tất tần tật giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ cá bớp

Không cần tìm đâu xa, bí đỏ chính là "món quà dinh dưỡng" không phải ai cũng biết

Không cần tìm đâu xa, bí đỏ chính là "món quà dinh dưỡng" không phải ai cũng biết

Điểm danh 5 loại rau quen thuộc giàu canxi tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Điểm danh 5 loại rau quen thuộc giàu canxi tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết

Điểm danh 4 loại trái cây nhiều đường, chị em đang giảm cân cần lưu ý

Điểm danh 4 loại trái cây nhiều đường, chị em đang giảm cân cần lưu ý