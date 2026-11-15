Ăn cà tím có tốt không? Điểm danh 5 lợi ích dinh dưỡng nổi bật cho cơ thể

Cà tím là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng , có nhiều lợi ích cho sức khỏe . Đặc biệt, nó được coi là một loại thực phẩm hữu ích trong việc điều trị bệnh ung thư đại tràng do chứa nhiều chất xơ giúp hấp thụ độc tố và hóa chất.

Ngoài ra, cà tím còn chứa nhiều nước và kali giúp kích thích hoạt động nhịp tim. Các thành phần khác như magie, canxi, vitamin A và C trong cà tím có tác dụng cải thiện cấu trúc xương và tăng cường hệ miễn dịch. Hơn nữa, magiê trong cà tím cũng có khả năng giúp giảm cảm giác bồn chồn, lo lắng và chứng mất ngủ,...

Cải thiện hệ tiêu hóa

Cà tím cung cấp nước và chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón. Bổ sung cà tím cùng các loại rau củ khác, kết hợp uống đủ nước có thể cải thiện chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, thực phẩm này không có tác dụng thanh lọc đường ruột hay điều trị viêm ruột và bệnh tự miễn.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Cà tím ít carbohydrate, giàu chất xơ nên phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết. Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate, góp phần hạn chế biến động đường huyết sau ăn. Tuy nhiên, cà tím không có tác dụng hạ đường huyết hay thay thế thuốc điều trị; người bệnh cần kết hợp chế độ ăn cân đối và kiểm soát lượng tinh bột.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe não bộ

Nasunin trong vỏ cà tím có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy hợp chất này có tiềm năng bảo vệ tế bào thần kinh. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng trên người để khẳng định ăn cà tím giúp cải thiện trí nhớ hoặc phòng ngừa Alzheimer. Vì vậy, nên xem cà tím là một phần của chế độ ăn đa dạng, hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Cà tím chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy hợp chất solasodine rhamnosyl glycosides (SRG) trong cà tím có thể tác động đến sự phát triển của tế bào ung thư, trong đó có ung thư đại tràng. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn cà tím giúp tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn ngừa bệnh ở người.

Chống viêm và chống oxy hóa

Cà tím chứa nasunin, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm anthocyanin, tập trung chủ yếu ở phần vỏ tím. Hợp chất này giúp chống lại các gốc tự do, hạn chế oxy hóa lipid và góp phần bảo vệ màng tế bào. Nasunin còn được nghiên cứu về khả năng liên kết với sắt, hạn chế tác động bất lợi của lượng sắt tự do dư thừa. Bổ sung cà tím vào chế độ ăn có thể hỗ trợ bảo vệ tế bào, nhưng không có nghĩa thực phẩm này có tác dụng thải độc kim loại nặng hay điều trị bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Rủi ro khi ăn cà tím

Cà tím không phải là thực phẩm gây dị ứng phổ biến, nhưng vẫn có thể gây ra phản ứng dị ứng như phát ban và sưng tấy ở một số người.

Cà tím là thành viên của họ cà. Một trong những rủi ro khi ăn rau họ cà là chúng chứa ancaloit. Ancaloit là hợp chất đã được chứng minh là gây viêm. Do đó, đối với người bị viêm khớp nên tránh ăn cà tím.

Cà tím cũng chứa oxalate, một phân tử có nguồn gốc thực vật mà thận có thể loại bỏ. Ăn quá nhiều cà tím có thể gây hại cho những người bị bệnh thận. Nồng độ oxalat cao có thể gây hại cho chức năng thận và có thể dẫn đến sỏi thận.