Không cần tìm đâu xa, bí đỏ chính là 'món quà dinh dưỡng' không phải ai cũng biết

Ngoài ra, bí đỏ có lượng calo không quá cao nhưng lại chứa khá nhiều nước và chất xơ nên thường được đưa vào các chế độ ăn lành mạnh hoặc thực đơn kiểm soát cân nặng. Một ưu điểm khác là bí đỏ khá mềm, dễ tiêu hóa và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như cháo bí đỏ, canh bí đỏ, súp bí đỏ hoặc sữa bí đỏ.

Bí đỏ cung cấp beta-caroten – tiền chất của vitamin A, cùng với vitamin C, kali, chất xơ và nhiều chất chống oxy hóa. Đây đều là những thành phần có vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của mắt, hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Một trong những công dụng nổi bật nhất của bí đỏ là khả năng chăm sóc sức khỏe đôi mắt. Bí đỏ chứa lượng Beta-carotene cực kỳ cao, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Vitamin A - dưỡng chất quan trọng giúp võng mạc hấp thụ ánh sáng tốt hơn. Bên cạnh đó, hai chất chống oxy hóa Lutein và Zeaxanthin trong bí đỏ có khả năng lọc tia sáng xanh có hại, làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch của bạn sẽ được củng cố mạnh mẽ nhờ sự kết hợp của Vitamin A, C, E và Sắt có trong bí đỏ. Vitamin C giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Vitamin A và vitamin E giúp ủng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc (đặc biệt là niêm mạc đường hô hấp và ruột) và chống lại các gốc tự do gây hại.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Mặc dù chứa nhiều dưỡng chất, bí đỏ lại có hàm lượng calo rất thấp (100g bí đỏ chỉ chứa khoảng 26 calo) và hơn 90% thành phần là nước. Lượng chất xơ phong phú trong bí đỏ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no, từ đó giảm cảm giác thèm ăn. Đây là lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng, giảm cân hoặc duy trì vóc dáng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và huyết áp

Bí đỏ chứa hàm lượng Kali, Vitamin C và chất xơ rất cao – bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ trong bí đỏ đóng vai trò như một chất làm mềm phân tự nhiên, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, việc ăn bí đỏ thường xuyên còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình hấp thu dinh dưỡng và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tình trạng viêm loét.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp da và chống lão hóa từ bên trong

Các chất chống oxy hóa như Beta-carotene, Vitamin C và E trong bí đỏ hoạt động như một "kem chống nắng tự nhiên" bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và mang lại làn da hồng hào, mịn màng.

Ăn nhiều bí đỏ có tốt không?

Dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng, bí đỏ vẫn nên được sử dụng với lượng phù hợp thay vì ăn quá nhiều trong thời gian dài. Một số người cho rằng bí đỏ tốt nên có thể ăn thường xuyên với số lượng lớn. Tuy nhiên, việc lạm dụng loại thực phẩm này có thể gây mất cân đối dinh dưỡng nếu thay thế quá nhiều nhóm thực phẩm khác.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, ăn quá nhiều bí đỏ trong thời gian dài có thể khiến cơ thể dư thừa beta-caroten. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng vàng da nhẹ, đặc biệt ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Đây thường không phải vấn đề quá nguy hiểm nhưng vẫn cho thấy cơ thể đang tiêu thụ quá mức.

Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn nhiều bí đỏ trong một lần còn có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu.

Bên cạnh đó, các món bí đỏ chế biến nhiều đường, sữa đặc hoặc kem béo cũng có thể làm tăng lượng đường và calo nạp vào cơ thể.