Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu làm tổng đạo diễn, tự đứng ra sản xuất phim mới

Sao quốc tế 13/11/2026 10:00

Sáng 12/11, lễ khai máy bộ phim Thư Từ Biệt chính thức diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc), đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Xuất hiện tại sự kiện với chiếc áo hoodie tím trẻ trung, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn của dự án. Trong bài phát biểu, cô gửi lời động viên đến ê-kíp: 'Chúng ta sẽ cùng phấn đấu trong hai tháng tới, vất vả cho mọi người rồi. Hy vọng mọi chuyện đều bình an!'.

Sáng 12/11, lễ khai máy bộ phim Thư Từ Biệt chính thức diễn ra tại Thành Đô (Trung Quốc), đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Triệu Lộ Tư. Xuất hiện tại sự kiện với chiếc áo hoodie tím trẻ trung, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai trò tổng đạo diễn của dự án. Trong bài phát biểu, cô gửi lời động viên đến ê-kíp: "Chúng ta sẽ cùng phấn đấu trong hai tháng tới, vất vả cho mọi người rồi. Hy vọng mọi chuyện đều bình an!".

Đây được xem là cột mốc đáng chú ý của mỹ nhân sinh năm 1998. Triệu Lộ Tư trở thành một trong những nữ diễn viên thuộc lứa tiểu hoa sau năm 1995 mạnh dạn tự đứng ra thực hiện dự án phim dài tập. Đáng chú ý, cô đồng thời đảm nhận ba vị trí gồm tổng đạo diễn, nữ chính và tổng chỉ đạo tạo hình.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu làm tổng đạo diễn, tự đứng ra sản xuất phim mới - Ảnh 1Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu làm tổng đạo diễn, tự đứng ra sản xuất phim mới - Ảnh 2Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu làm tổng đạo diễn, tự đứng ra sản xuất phim mới - Ảnh 3

Khác với những dự án được nền tảng giao phó, Thư Từ Biệt do chính Triệu Lộ Tư mua bản quyền tiểu thuyết, chủ động thành lập ê-kíp và triển khai sản xuất. Động thái này cho thấy tham vọng mở rộng vai trò trong ngành giải trí của nữ diễn viên, thay vì chỉ tập trung vào công việc diễn xuất.

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Mười Ba Lá Thư Tuyệt Mệnh của nhà văn Đức Kerstin Gier, thuộc thể loại hài đen với chủ đề xoay quanh phụ nữ. Phim dự kiến gồm 10 tập, thời lượng 45 phút mỗi tập và phát sóng độc quyền trên Youku.

Trong phim, Triệu Lộ Tư hóa thân thành Cát Lật, một phụ nữ gần 30 tuổi rơi vào khủng hoảng khi liên tiếp mất việc và thất tình. Trong lúc tuyệt vọng, cô viết 13 bức thư nhằm giải quyết mọi ân oán rồi gửi đi trước khi tự sát. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành khiến Cát Lật phải tiếp tục sống và đối mặt với những hậu quả trớ trêu từ chính những lá thư mình đã gửi. Vai diễn có màu sắc gai góc, châm biếm được kỳ vọng giúp Triệu Lộ Tư thể hiện khía cạnh diễn xuất mới.

Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu làm tổng đạo diễn, tự đứng ra sản xuất phim mới - Ảnh 4Triệu Lộ Tư gây chú ý khi lần đầu làm tổng đạo diễn, tự đứng ra sản xuất phim mới - Ảnh 5

Để hỗ trợ nữ diễn viên trong lần đầu thử sức ở vị trí đạo diễn, dự án quy tụ đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm, trong đó có studio Ưu Tượng, từng tham gia thực hiện Vụng Trộm Không Thể Giấu. Dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt thực lực như Khổng Lâm, Nhạc Dương, Nhậm Bân và Lý Mộng. Đáng chú ý, Lý Mộng tiết lộ cô chỉ mất 31 phút để đồng ý tham gia sau khi nhận được lời mời trực tiếp từ Triệu Lộ Tư.

Lễ khai máy còn có sự góp mặt của bố mẹ và bà nội nữ diễn viên. Trong khi đó, người hâm mộ tổ chức nhiều hoạt động tiếp ứng quy mô lớn tại Thành Đô, từ quảng cáo màn hình LED, xe đưa đón đến bức tường hoa dài 66 mét. Triệu Lộ Tư cũng chuẩn bị quà tặng và tạo điều kiện để fan tham dự sự kiện miễn phí.

Với 41 lẵng hoa chúc mừng từ các thương hiệu và đơn vị khác nhau, Thư Từ Biệt đang nhận được sự quan tâm đáng kể ngay từ ngày khai máy. Dự án được xem là phép thử quan trọng đối với Triệu Lộ Tư trong hành trình chuyển mình từ diễn viên thành người đứng sau quá trình sáng tạo và sản xuất một tác phẩm truyền hình.

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