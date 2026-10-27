Triệu Lộ Tư vắng bóng 600 ngày, mở rộng kinh doanh từ thời trang đến ẩm thực

Trong các thương hiệu do Triệu Lộ Tư phát triển, ROSYDOEDIAN, ra mắt vào tháng 6/2025, là cái tên đáng chú ý. Thương hiệu tập trung vào thời trang và phong cách sống, được cho là đạt tổng giá trị giao dịch hàng hóa (GMV) hơn 100 triệu NDT sau 3 tháng hoạt động.

Tại lễ trao giải thường niên Harper’s Bazaar ngày 21/10, Triệu Lộ Tư thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng 5 nghệ sĩ trực thuộc công ty của mình. Các nghệ sĩ này cùng tham gia phim ngắn Sonder: Tôi không phải là NPC, dự án do cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư. Động thái cho thấy nữ diễn viên đang thử sức ở lĩnh vực sản xuất nội dung, bên cạnh việc xây dựng hệ sinh thái kinh doanh riêng.

Trên Douyin, hai tài khoản của ROSYDOEDIAN ghi nhận doanh số ước tính hơn 10 triệu NDT trong 30 ngày. Riêng tài khoản có kết quả cao nhất đạt mức 25-50 triệu NDT. Ngoài kinh doanh trực tuyến, thương hiệu còn tổ chức các cửa hàng pop-up và khai trương cửa hàng chủ lực đầu tiên trên đường Anfu, Thượng Hải, vào cuối tháng 9.

Ở lĩnh vực làm đẹp, Triệu Lộ Tư phát triển thương hiệu ROSEAMIGO với các sản phẩm như mặt nạ dưỡng da, mặt nạ mắt và miếng đắp dưỡng da. Sản phẩm được giới thiệu trên những nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Douyin, Tmall và Xiaohongshu.

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn thử sức với ngành dịch vụ ăn uống thông qua cửa hàng tráng miệng Rooosy Time tại Thành Đô. Cửa hàng hoạt động thử nghiệm, cung cấp cà phê, món chính, bánh ngọt và đồ tráng miệng. Tuy nhiên, mức giá một số món ăn, đặc biệt là mì lạnh 48 NDT, đã gây tranh luận trên mạng xã hội.

Lợi thế lớn của Triệu Lộ Tư nằm ở sức ảnh hưởng cá nhân. Theo số liệu được đề cập, tài khoản Xiaohongshu của cô có hơn 25 triệu người theo dõi tính đến ngày 23/10/2026. Lượng người hâm mộ đông đảo giúp các thương hiệu gắn với tên tuổi nữ diễn viên nhanh chóng tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Dù vậy, sức hút của người nổi tiếng không bảo đảm thành công lâu dài cho hoạt động kinh doanh. Giá cả, chất lượng sản phẩm và khả năng giữ chân khách hàng vẫn là những yếu tố quyết định.

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, Triệu Lộ Tư đang mở rộng sự nghiệp theo hướng đa lĩnh vực. Việc cô có thể biến sức ảnh hưởng cá nhân thành giá trị thương mại bền vững hay không sẽ phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động và chất lượng những sản phẩm được phát triển trong thời gian tới.