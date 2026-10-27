Lưu Diệc Phi im ắng gần 900 ngày, tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo gây chú ý

Sao quốc tế 27/10/2026 14:36

Sau thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi vẫn chưa công bố dự án phim tiếp theo. Việc gần 900 ngày chưa trở lại phim trường khiến nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi vẫn chưa công bố dự án phim tiếp theo. Việc gần 900 ngày chưa trở lại phim trường khiến nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, gần đây xuất hiện tin đồn cô mất cùng lúc 4 hợp đồng đại diện thương hiệu, làm dấy lên những bàn luận về sức hút của ngôi sao được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ”.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi xây dựng danh tiếng qua loạt tác phẩm nổi bật, đồng thời duy trì hình ảnh riêng trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, khoảng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh cũng khiến người hâm mộ sốt ruột. Khi thị trường phim ảnh liên tục xuất hiện những gương mặt mới, khán giả càng mong chờ nữ diễn viên trở lại với một vai diễn đủ sức tạo dấu ấn.

Lưu Diệc Phi im ắng gần 900 ngày, tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo gây chú ý - Ảnh 1

Dù vậy, việc chưa nhận phim mới không đồng nghĩa Lưu Diệc Phi thiếu cơ hội phát triển sự nghiệp. Một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên có tiêu chuẩn riêng khi lựa chọn kịch bản, nhân vật và ê-kíp sản xuất. Việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời có thể khiến thời gian giữa các dự án kéo dài, nhưng cũng giúp cô tránh những vai diễn không phù hợp với định hướng cá nhân.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất phim ảnh và ngân sách dành cho các dự án cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình hợp tác giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác thực cho thấy đây là nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi chưa trở lại phim trường.

Tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo cũng cần được nhìn nhận thận trọng. Việc một hợp đồng đại diện thương hiệu kết thúc có thể liên quan đến thời hạn hợp tác hoặc chiến lược tiếp thị, không nhất thiết phản ánh sự suy giảm sức hút của nghệ sĩ. Đáng chú ý, Luckin Coffee gần đây vẫn đăng tải hình ảnh quảng bá có sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận cô đang gặp khó khăn trong hoạt động thương mại.

Lưu Diệc Phi im ắng gần 900 ngày, tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo gây chú ý - Ảnh 2

Trong thời gian qua, nữ diễn viên từng được đồn đoán sẽ tham gia dự án cổ trang Hàm Tuyết. Tuy nhiên, bộ phim chưa được xác nhận chính thức, khiến thông tin về kế hoạch trở lại của cô vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng, khán giả kỳ vọng Lưu Diệc Phi sẽ tiếp tục thử sức với những nhân vật mới, thể hiện sự trưởng thành trong diễn xuất. Sau gần 900 ngày vắng bóng, màn tái xuất của “thần tiên tỷ tỷ” được chờ đợi không chỉ bởi người hâm mộ mà còn bởi những khán giả quan tâm đến diễn biến của màn ảnh Hoa ngữ.

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