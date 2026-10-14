Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 14/10/2026 13:35

Thông tin Lưu Diệc Phi được cho là cùng lúc mất 4 hợp đồng quảng cáo đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, những diễn biến liên quan cho thấy không phải tất cả trường hợp đều đồng nghĩa với việc các thương hiệu chủ động chấm dứt hợp tác với nữ diễn viên.

Theo các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, 4 thương hiệu được cho là không còn hợp tác với Lưu Diệc Phi gồm Tissot, Dove, Ant Insurance và Luckin Coffee. Danh sách nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận bởi nữ diễn viên vốn là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo, sở hữu danh mục hợp tác trải rộng từ hàng tiêu dùng đến thương hiệu cao cấp.

Đáng chú ý, vào đêm muộn ngày 5.10, tài khoản Weibo chính thức của Luckin Coffee bất ngờ để lại ba dấu chấm hỏi dưới một bài đăng, đồng thời chia sẻ hình ảnh quảng cáo mới có sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi cùng cốc cà phê. Động thái này khiến nhiều cư dân mạng cho rằng thương hiệu đang phản hồi những đồn đoán về hợp đồng với nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao? - Ảnh 1

Sau đó, Luckin Coffee tiếp tục đăng tải hình ảnh quảng bá có Lưu Diệc Phi kèm lời nhắn về kỳ nghỉ, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Theo thông tin được chia sẻ, bộ phận chăm sóc khách hàng của thương hiệu cũng xác nhận cô vẫn giữ vai trò đại sứ toàn cầu, tiếp tục quảng bá các sản phẩm đồ uống của hãng.

Với Tissot, mối quan hệ hợp tác kéo dài khoảng 11 năm được cho là đã khép lại khi hợp đồng hết hạn. Trong khi đó, hợp đồng giữa Lưu Diệc Phi và Dove được cho là kết thúc vào tháng 7 và chưa được gia hạn. Phía Ant Insurance cũng được dẫn lời cho biết thỏa thuận đã hết hạn, đồng thời hai bên đang trao đổi về khả năng tiếp tục hợp tác.

Những thông tin trên cho thấy việc xếp cả 4 thương hiệu vào danh sách ngừng hợp tác cần được nhìn nhận thận trọng. Hợp đồng hết hạn hoặc chưa gia hạn không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ bị loại khỏi chiến dịch vì vướng bê bối hay mất sức hút thương mại.

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao? - Ảnh 2

Ở chiều ngược lại, hoạt động quảng cáo của Lưu Diệc Phi trong năm 2026 vẫn được chú ý với các chiến dịch liên quan đến Jo Malone, Bobbi Brown, Panda Outdoor cùng nhiều thương hiệu khác. Nữ diễn viên cũng tiếp tục được biết đến với vai trò đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton và Bulgari.

Vì vậy, khi chưa có đầy đủ xác nhận từ các bên, chưa thể kết luận Lưu Diệc Phi thực sự mất 4 hợp đồng quảng cáo cùng lúc hay sức ảnh hưởng thương mại của cô đang suy giảm. Thời hạn hợp tác, kế hoạch gia hạn và những dự án mới vẫn là các yếu tố cần được xem xét trước khi đưa ra đánh giá.

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