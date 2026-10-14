Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 14/10/2026 14:00

Tôi nghĩ mà thương bố chồng, ông gà trống nuôi con nên lúc nào cũng không yên. Tôi an ủi ông rằng chúng tôi tự lo cho mình được, bố chồng cứ việc thoải mái nghỉ ngơi ở dưới quê.

Tôi và Vỹ yêu nhau 2 năm mới đi đến hôn nhân. So với tôi, Vỹ có hoàn cảnh gia đình không được hoàn chỉnh. Bố mẹ anh ly hôn, mỗi người sống một nơi, anh theo bố còn em gái theo mẹ. Dù sống thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ nhưng Vỹ rất hiền lành và thật thà. Từ ngày lấy nhau, tôi về sống cùng chồng và bố chồng. Bố chồng của tôi không khó tính, ngược lại rất thoải mái, thường xuyên giúp tôi nấu ăn, làm việc nhà.

Khoảng hai tháng trước, bố chồng tôi nói muốn về quê nghỉ ngơi một thời gian. Ở quê của chồng tôi, gia đình anh có một căn nhà riêng. Vì sợ bố chồng không có ai chăm sóc nên chị họ của tôi gửi một cậu con trai tên Hùng sang ở cùng ông. Thấy thế chúng tôi cũng yên tâm.

Từ ngày bố chống về quê, ông thường xuyên gọi video call cho tôi. Bố chồng kể chuyện họ hàng, hỏi thăm tôi và chồng. Tôi cũng không thấy phiền, vì nghĩ chắc do ông lo lắng vợ chồng tôi ở một mình không ai chăm sóc. Tôi nghĩ mà thương bố chồng, ông gà trống nuôi con nên lúc nào cũng không yên. Tôi an ủi ông rằng chúng tôi tự lo cho mình được, bố chồng cứ việc thoải mái nghỉ ngơi ở dưới quê.

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một tối, bố chồng gọi đến như thường lệ. Nhưng tôi đang làm việc với khách hàng nên không tiện bắt máy. Sau đó khoảng một tiếng khi chuẩn bị về nhà, tôi gọi video call cho bố chồng, một hồi lâu tôi mới thấy ông. Nhưng khác với mọi khi, tôi thấy bố chồng mồ hôi nhễ nhại, giọng nói hổn hển trả lời tôi.

Tôi hỏi bố chồng có phải không khỏe không nhưng ông khăng khăng nói mình không sao. Tôi không yên tâm, tôi sợ ông bệnh gì lại có một mình thì làm sao? Tôi lớn tiếng gọi Hùng xem sao nhưng chẳng thấy nó đâu. Tôi đang định cúp máy gọi cho họ hàng bên chồng để sang nhà xem bố chồng thế nào thì bất ngờ khi thấy đằng sau lưng bố chồng có cái gì đó đang nhúc nhích. Tôi nhìn thấy có một bóng đen đang trốn sau cánh cửa.

Sau đó tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài, bóng đen đó hoảng sợ nên nhảy ra ngoài. Đó là cô hàng xóm kế bên nhà của bố chồng tôi! Cô ấy đã có gia đình rồi cơ mà! Tôi điếng người không nói nên lời, còn bố chồng thì vội vàng cúp máy. Sau hôm đó, ông xin tôi giữ kín chuyện này. Tôi thật sự rất khó xử và thấy bố chồng làm vậy không đúng chút nào. Dù ông có muốn tìm phụ nữ thì cũng nên tìm người độc thân, sao lại muốn phá gia đình của người khác?

Tôi nên làm sao cho đúng đây? Nói với chồng hay là chỉ khuyên bố chồng thôi đây

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