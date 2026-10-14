An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 14/10/2026 10:04

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo thông tin báo VietNamNet, tối 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà bà L.T.T. (cô ruột của Cường; trú cùng địa phương) lục tìm tài sản.

Khi lên trên lầu, Cường phát hiện bà T. đang nằm ngủ. Cường xông vào, đè lên người bà T. và dọa giết nếu bà tri hô. Do lo sợ, bà T. nằm im. Sau đó, Cường lấy đi 2 vòng vàng 24K và sợi dây chuyền vàng 18K trên người bà T.

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng - Ảnh 1
Đối tượng Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang). Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng bà T. và dùng gối che mặt bà T. lại rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K; 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18 K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và 13.400.000 đồng tiền mặt. Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng.

Sau khi lấy tài sản, Cường rời khỏi hiện trường. Bà T. tự cởi trói, gọi điện báo cho người thân rồi trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an làm việc với bị hại, nhanh chóng xác định và mời Cường đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Shipper bê trộm két sắt chứa 31 nhẫn vàng

Shipper bê trộm két sắt chứa 31 nhẫn vàng

Lợi dụng gia chủ đi vắng, shipper ở Thanh Hoá đột nhập, bê két sắt chứa 31 nhẫn vàng cùng tiền mặt trị giá hơn 200 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   đột nhập nhà dân trộm vàng trộm cắp tài sản tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/10/2026, thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/10/2026, 3 con giáp Trời quang mây tạnh, Thần Tài ban lộc, 'lấy rổ hứng tiền', tiền bạc rủng rỉnh, GIÀU CÓ HƠN NGƯỜI

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp gánh vàng gánh bạc về nhà, tài lộc rực rỡ, quý nhân song hành, gặp khó khăn sẽ được giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Sau hôm nay, thứ Bảy 17/10/2026, 3 con giáp rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Sập mái trường học, học sinh bị vùi lấp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương

Video 5 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Cuối ngày hôm nay (17/10/2026), 3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Cưới chồng thu nhập 80 triệu/tháng, tôi nào ngờ mỗi đêm đều phải sống trong nỗi ám ảnh

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Bảy 17/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng bán viên uống giảm cân của Nhật

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Bé trai lớp 1 bị ngã, dẫn đến tử vong tại sân trường

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Danh tính vợ chồng sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu nổi tiếng ở Gia Lai

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giải cứu nam sinh viên ở Bà Rịa sập bẫy “bắt cóc online”, yêu cầu gia đình chuyển 1,2 tỉ đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 16/10/2026: Vàng SJC đứng yên nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường