Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo thông tin báo VietNamNet, tối 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 12/10, Cường dùng xà beng cạy cửa, đột nhập nhà bà L.T.T. (cô ruột của Cường; trú cùng địa phương) lục tìm tài sản.

Khi lên trên lầu, Cường phát hiện bà T. đang nằm ngủ. Cường xông vào, đè lên người bà T. và dọa giết nếu bà tri hô. Do lo sợ, bà T. nằm im. Sau đó, Cường lấy đi 2 vòng vàng 24K và sợi dây chuyền vàng 18K trên người bà T.

Đối tượng Lâm Tuấn Cường (SN 1987, trú xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang). Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Cường tiếp tục dùng dây trói tay, dùng khăn nhét vào miệng bà T. và dùng gối che mặt bà T. lại rồi mở tủ quần áo trong phòng lấy 11 chiếc nhẫn vàng 24K; 1 sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18 K; 12 chiếc vòng simen khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 lắc tay khoảng 6 chỉ vàng 18K; 1 đôi bông tai 5 phân vàng 18K; các đồ trang sức bằng bạc trị giá khoảng 2 triệu đồng và 13.400.000 đồng tiền mặt. Tổng số tài sản Cường cướp được khoảng trên 400 triệu đồng.

Sau khi lấy tài sản, Cường rời khỏi hiện trường. Bà T. tự cởi trói, gọi điện báo cho người thân rồi trình báo Công an xã Chợ Vàm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an làm việc với bị hại, nhanh chóng xác định và mời Cường đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Cường thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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