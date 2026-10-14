Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 14/10/2026 10:00

Lưu Diệc Phi đang vướng tin đồn giữ mức cát-xê lên tới 50 triệu NDT (khoảng 193 tỉ đồng) cho mỗi dự án, dù đã hơn 900 ngày chưa tham gia đoàn phim mới. Một số tài khoản giải trí Trung Quốc cho rằng mức thù lao cao có thể khiến các nhà sản xuất e ngại, song thông tin này chưa được phía nữ diễn viên xác nhận.

Lưu Diệc Phi đang vướng tin đồn giữ mức cát-xê lên tới 50 triệu NDT (khoảng 193 tỉ đồng) cho mỗi dự án, dù đã hơn 900 ngày chưa tham gia đoàn phim mới. Một số tài khoản giải trí Trung Quốc cho rằng mức thù lao cao có thể khiến các nhà sản xuất e ngại, song thông tin này chưa được phía nữ diễn viên xác nhận.

Theo truyền thông Hoa ngữ, những con số về cát-xê của Lưu Diệc Phi trong các tác phẩm trước đây cũng xuất phát từ nhiều nguồn tin khác nhau. Cô từng được đồn nhận 20 triệu NDT khi đóng “Mộng hoa lục”, 48 triệu NDT với “Đi đến nơi có gió” và 25 triệu NDT trong “Câu chuyện Hoa Hồng”. Vì vậy, mức 50 triệu NDT hiện nay có thể chỉ là con số ước tính hoặc giá chào được truyền thông đề cập, chưa chắc phản ánh thù lao thực tế.

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Việc Lưu Diệc Phi vắng bóng trên phim trường cũng diễn ra trong bối cảnh ngành phim truyền hình Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn. Nhà quản lý Dương Thiên Chân từng nhận định trong một chương trình podcast rằng số lượng phim truyền hình khởi quay năm 2026 có thể chỉ bằng khoảng 30% so với năm trước.

Theo các số liệu được truyền thông chia sẻ, trong tháng 8, phim trường Hoành Điếm chỉ có 16 bộ phim truyền hình dài tập truyền thống đang ghi hình. Trong quý I, bốn nền tảng lớn khởi quay 28 dự án, giảm so với 53 dự án cùng kỳ hai năm trước. Tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh và truyền hình được cho là giảm từ 48,7 tỉ NDT năm 2024 xuống còn 18,9 tỉ NDT năm 2026.

Tình trạng thiếu dự án không chỉ xảy ra với Lưu Diệc Phi. Triệu Hựu Đình cho biết anh chỉ nhận khoảng 10 kịch bản trong nửa đầu năm, ít hơn trước. Tống Giai cũng chia sẻ đã khá lâu chưa tham gia đoàn phim, trong khi Lưu Đào từng nói rằng cô vẫn trao đổi dự án nhưng chưa có tác phẩm chính thức khởi quay.

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Sau khi hoàn thành “Câu chuyện Hoa Hồng” vào tháng 11/2023, Lưu Diệc Phi được đồn đang tiếp xúc với dự án cổ trang “Hàm Tuyết” của Youku, trong vai nữ chính Tô Tĩnh Dao. Tuy nhiên, bộ phim chưa được công bố chính thức. Với những dự án quy mô lớn, quá trình đàm phán về kịch bản, nhà đầu tư, nền tảng phát sóng và lịch trình diễn viên có thể kéo dài.

Dù vậy, sức hút của Lưu Diệc Phi vẫn được thể hiện qua thành tích các tác phẩm gần đây. “Mộng hoa lục” đạt điểm Douban 8,3/10, “Đi đến nơi có gió” góp phần quảng bá du lịch Đại Lý, còn “Câu chuyện Hoa Hồng” ghi nhận chỉ số nhiệt độ cao trên Tencent Video.

Trong bối cảnh ngân sách sản xuất ngày càng được cân nhắc kỹ, mức thù lao cao có thể hạn chế lựa chọn dự án của một diễn viên. Tuy nhiên, hiện chưa có nhà sản xuất nào xác nhận từ chối hợp tác với Lưu Diệc Phi vì cát-xê. Do đó, tin đồn cô giữ mức 50 triệu NDT và đây là nguyên nhân khiến cô vắng bóng vẫn chưa có căn cứ chính thức.

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Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn giữ được sức hút đặc biệt và thường được nhắc đến với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”.

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