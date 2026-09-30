Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 30/09/2026 12:00

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn giữ được sức hút đặc biệt và thường được nhắc đến với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”.

Lưu Diệc Phi là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên sinh năm 1987 vẫn giữ được sức hút đặc biệt và thường được nhắc đến với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”. Bên cạnh nhan sắc và khí chất trời phú, sự nghiệp của cô còn gắn liền với một nhân vật có ảnh hưởng lớn: đạo diễn, nhà sản xuất Trương Kỷ Trung.

Trương Kỷ Trung là cái tên quen thuộc với khán giả yêu phim kiếm hiệp Trung Quốc, đặc biệt trong giai đoạn đầu những năm 2000. Ông đứng sau nhiều tác phẩm đình đám như Tiếu Ngạo Giang Hồ (2001), Anh Hùng Xạ Điêu (2003), Thiên Long Bát Bộ (2003), Thần Điêu Hiệp Lữ (2006), Bích Huyết Kiếm (2007) và Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009).

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 1

Trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, hai dự án do Trương Kỷ Trung sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Năm 2003, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ. Vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo cùng khí chất thoát tục giúp cô tạo dấu ấn mạnh mẽ. Hình tượng Vương Ngữ Yên cũng góp phần đặt nền móng cho danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” gắn với Lưu Diệc Phi suốt nhiều năm sau đó.

Ba năm sau, cô tiếp tục hóa thân thành Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Tạo hình áo trắng, thần thái lạnh lùng nhưng thanh thoát của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành hình ảnh kinh điển trong sự nghiệp. Vai diễn này cũng giúp danh tiếng Lưu Diệc Phi tiếp tục lan rộng.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi vốn đã nổi bật, nhưng việc được đặt vào những vai diễn và thế giới kiếm hiệp phù hợp đã giúp vẻ đẹp ấy được thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh. Thành công của Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Hiệp Lữ đồng thời trở thành bước đệm quan trọng đưa tên tuổi cô đến gần khán giả ở nhiều quốc gia châu Á.

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ - Ảnh 2

Với khán giả Việt Nam thuộc nhiều thế hệ, Trương Kỷ Trung cũng là cái tên không xa lạ. Tuy nhiên, ít người biết rằng ông từng xuất hiện trước ống kính trong chính những bộ phim mình tham gia sản xuất.

Trong Thiên Long Bát Bộ, Trương Kỷ Trung vào vai Uông Kiếm Thông, bang chủ Cái Bang đời trước. Đến Thần Điêu Hiệp Lữ, ông đảm nhận nhân vật Gia Luật Sở Tài, cha chồng của Quách Phù. Ông cũng từng góp mặt trong Tiếu Ngạo Giang Hồ với vai Vương Nguyên Bá và Bích Huyết Kiếm với vai Mạnh Bá Phi.

Dù không trực tiếp quyết định thành công của Lưu Diệc Phi, dấu ấn của Trương Kỷ Trung trong những tác phẩm quan trọng nhất thời kỳ đầu sự nghiệp của cô là điều khó phủ nhận. Chính những vai diễn kiếm hiệp kinh điển đã góp phần tạo nên hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” được khán giả nhớ đến cho tới hôm nay.

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