'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sản phẩm nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả nhận xét AI có thể tái tạo khá giống đường nét gương mặt của Vương Tổ Hiền, nhưng chưa thể truyền tải trọn vẹn thần thái đặc trưng của cô. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh nhân vật còn thiếu sức sống, ánh mắt và biểu cảm chưa tự nhiên.

Trong sản phẩm, hình ảnh Vương Tổ Hiền được sử dụng để tái hiện một số nhân vật nổi tiếng, trong đó có Nhiếp Tiểu Thiện trong “Thiện nữ u hồn” và Bạch Tố Trinh. Việc nữ diễn viên đã rời màn ảnh nhiều năm bất ngờ xuất hiện trở lại thông qua công nghệ AI nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhiều khán giả cũng cho rằng công nghệ hiện mới tái hiện được phần ngoại hình của những hình tượng kinh điển, trong khi sức hút của nhân vật trên màn ảnh còn đến từ diễn xuất và cảm xúc của diễn viên.

Trước những tranh luận này, Vương Tổ Hiền giải thích rằng cô lựa chọn hợp tác vì muốn chủ động sử dụng công nghệ thay vì để công nghệ chi phối mình. “Chúng tôi đang sử dụng AI, chứ không phải bị AI sử dụng”, nữ diễn viên chia sẻ.

Theo Vương Tổ Hiền, cô muốn dùng công nghệ để đưa những hình ảnh từng nằm trong ký ức của khán giả trở lại theo một hình thức mới. Tuy nhiên, việc cấp phép hình ảnh không đồng nghĩa nữ diễn viên có ý định tái xuất màn ảnh.

Vương Tổ Hiền là một trong những minh tinh nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong trong thập niên 1980 và 1990. Vai Nhiếp Tiểu Thiện trong “Thiện nữ u hồn” giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ.

Sau “Câu chuyện Thượng Hải”, nữ diễn viên tuyên bố rời ngành giải trí và sang Canada sinh sống. Trong nhiều năm, cô gần như vắng bóng trước công chúng. Những lần xuất hiện hiếm hoi sau đó chủ yếu liên quan đến các chương trình truyền hình hoặc cuộc sống cá nhân.

Vương Tổ Hiền không phải nghệ sĩ Hoa ngữ duy nhất khai thác giá trị hình ảnh bằng AI. Đầu năm nay, nam diễn viên Ngô Khải Hoa cũng được cho là đã cấp phép sử dụng hình ảnh thời trẻ cho một dự án phim ngắn. Theo truyền thông, anh không trực tiếp tham gia ghi hình nhưng vẫn nhận thù lao từ việc cấp phép hình ảnh.

Sự phát triển của công nghệ AI đang mở ra cách thức mới để các nghệ sĩ đã lớn tuổi hoặc rời ngành giải trí tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, việc sử dụng hình ảnh người nổi tiếng cũng đặt ra những vấn đề về quyền kiểm soát, phạm vi cấp phép và giới hạn sáng tạo.