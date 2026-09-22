Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 22/09/2026 13:24

Vương Tổ Hiền là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu nhận lời phỏng vấn trong chương trình “Cùng quan tâm nhau”.

Sau 22 năm rời xa màn ảnh, Vương Tổ Hiền là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần đầu nhận lời phỏng vấn trong chương trình “Cùng quan tâm nhau”, trò chuyện với MC Lý Đản.

Đáng chú ý, nữ diễn viên chia sẻ về quyết định rời làng giải trí ở tuổi 38, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn được nhiều người quan tâm. Suốt nhiều năm, chuyện tình cảm với nam ca sĩ Tề Tần từng được cho là một trong những nguyên nhân khiến cô từ bỏ showbiz.

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz - Ảnh 1

Năm 2001, sau thời gian chia tay, Tề Tần và Vương Tổ Hiền tái hợp. Nam ca sĩ từng tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới tại Lhasa vào tháng 9 cùng năm. Tuy nhiên, kế hoạch này bị ảnh hưởng khi một phụ nữ ngoài ngành giải trí tiết lộ từng có quan hệ tình cảm với Tề Tần và cho biết hai người có con.

Sau những ồn ào, Vương Tổ Hiền tuyên bố “trong từ điển không có hai chữ kết hôn”, khiến kế hoạch hôn nhân của cả hai không thành. Năm 2004, bộ phim “Thượng Hải mỹ lệ” có sự tham gia của cô được phát hành, nhưng nữ diễn viên không xuất hiện trong các hoạt động quảng bá. Đến tháng 9.2005, cô chấm dứt hợp đồng với hãng Thang Thần và chính thức rời showbiz, sau đó sang Canada định cư.

Tuy nhiên, Vương Tổ Hiền khẳng định chuyện tình cảm không phải nguyên nhân khiến cô giải nghệ. Theo nữ diễn viên, cô bắt đầu nghĩ đến việc rời ngành giải trí từ năm 28 tuổi, sau khi tham gia “Thanh Xà”. Cô dần giảm khối lượng công việc vì cảm thấy mệt mỏi với lịch trình đảo lộn ngày đêm.

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz - Ảnh 2

Vương Tổ Hiền cho biết cuộc sống của cô khi đó gần như chỉ xoay quanh phim trường. Mỗi ngày, cô được xe đưa đón đến nơi làm việc rồi trở về nhà, ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi ra đường, cô thường xuyên được người hâm mộ nhận ra, trong khi bản thân không biết họ là ai.

“Điều đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, bởi vì tôi không biết mọi người, nhưng mọi người đều biết tôi”, cô chia sẻ.

Sau hơn hai thập kỷ rời màn ảnh, Vương Tổ Hiền nhìn lại quyết định của mình khá nhẹ nhàng: “Đã nghỉ thì tôi nghỉ luôn 20 năm. Chuyện này quả thực khá hiếm”. Với cô, mọi chuyện đơn giản là do chữ “duyên”: “Có duyên thì đến, hết duyên thì đi, vậy là được”.

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Mới đây, Vương Tổ Hiền bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi những hình ảnh của cô được chia sẻ trên mạng xã hội. Ở tuổi 59, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt, song diện mạo hiện tại khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Một số người thậm chí cho biết phải nhìn kỹ mới nhận ra mỹ nhân đình đám một thời.

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