Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 22/09/2026 09:18

Hôm nay, ngày 22/9/2026 giá vàng thế giới neo ở mốc 4.350 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn mở cửa phiên giao dịch giữ giá so với hôm qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC trong nước sáng 22/9 không thay đổi so với trước đó. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng. ACB mua vào 143,7 triệu đồng, bán ra 146,2 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng không biến động, Công ty SJC mua vào 143,1 triệu đồng, bán ra 146,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 143,6 triệu đồng, bán ra 146,6 triệu đồng… Trong vòng 1 tháng trở lại đây, vàng đã không thoát khỏi vùng giá từ 141 - 150,2 triệu đồng/lượng. Các giao dịch trên thị trường khá trầm lắng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ - Ảnh 1
Giá vàng trong nước loay hoay trong biên độ hẹp. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, lúc 7h44 ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.351,2 USD/ounce chiều mua vào và 4.353,2 USD/ounce chiều bán ra, tăng 8,4 USD/ounce, tương đương 0,19%.

Trong phiên, giá vàng biến động trong biên độ khá rộng, có thời điểm lên 4.384 USD/ounce nhưng cũng từng rơi xuống vùng 4.322 USD/ounce. Sau nhịp giảm sâu, kim loại quý hồi phục trở lại nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh trong ngày.

Lúc 21h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.338 USD/ounce, giảm hơn 40 USD so với cuối tuần trước.

Các số liệu kinh tế gần đây cho thấy hoạt động công nghiệp và nhu cầu trong tương lai có dấu hiệu yếu đi. Những tín hiệu này chưa đủ để làm thay đổi mối quan tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối với lạm phát.

Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho rằng các cú sốc từ phía cung có thể buộc Fed phải đối mặt với sự đánh đổi giữa việc hỗ trợ thị trường lao động và kiểm soát lạm phát. Điều này khiến thị trường tiếp tục theo dõi tác động của giá dầu, lạm phát dịch vụ và nhu cầu liên quan đến AI đối với chính sách tiền tệ.

Thị trường dự báo xác suất khoảng 53% Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 10. Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 16/9, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%.

Kỳ vọng lãi suất cao hơn đang giữ lợi suất trái phiếu ngắn hạn ở mức cao, hỗ trợ đồng USD và hạn chế khả năng giá vàng bứt phá. Các quỹ quản lý tiền vẫn duy trì vị thế mua ròng 133.116 hợp đồng vàng tương lai trên sàn Comex.

Giá dầu giảm trong phiên đầu tuần khi hoạt động vận chuyển có dấu hiệu cải thiện. Dầu Brent giao dịch quanh 101,94 USD/thùng, WTI ở khoảng 98,27 USD/thùng.

Thị trường trái phiếu Mỹ tiếp tục là điểm gây áp lực đối với vàng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở vùng cao, quanh 5%, sau khi có lúc tăng lên 5,04% - mức cao nhất kể từ năm 2007.

Tổng nợ công Mỹ hiện khoảng 40.050 tỷ USD. Theo dự báo cơ sở mới nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), nợ do công chúng nắm giữ có thể tăng từ 101% GDP năm 2026 lên 120% GDP vào năm 2036. Chi phí lãi ròng cũng được dự báo tăng từ 3,3% lên 4,6% GDP trong cùng giai đoạn.

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