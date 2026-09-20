Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 20/09/2026 10:12

Sau vài ngày điều trị, sức khỏe của cả 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 đều ghi nhận những diễn biến tích cực.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 18/9, Bệnh viện Quân y 354 thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 2 nạn nhân đang điều trị sau vụ cháy nhà 4 tầng tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo bệnh viện, bệnh nhân L.T.T. (SN1994) hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không đau ngực và không khó thở. Người bệnh đang được hỗ trợ thở oxy qua mũi.

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Bệnh nhân L.T.T. Ảnh: Báo Dân trí. 

Trước đó, bệnh nhân nhập viện do chấn thương ngực kín, chấn thương phần mềm đùi phải và được theo dõi ngộ độc khí CO. Ngày 17/9, bệnh nhân được can thiệp đặt ống dẫn lưu khí ra ngoài an toàn.

Đến nay, chức năng hô hấp của phổi bên phải đang phục hồi tốt, các chỉ số chức năng cơ quan khác ổn định.

Bệnh nhân thứ hai là H.M.T. (sinh năm 1989), nhập viện trong tình trạng được theo dõi ngộ độc khí CO, tổn thương đường hô hấp do hít hơi nóng và bỏng nhiệt do lửa khoảng 7% diện tích cơ thể, tập trung tại cẳng tay và bàn tay hai bên.

Bệnh nhân còn có vết thương rách da vùng trán dài khoảng 3cm, sâu 1cm và vết thương vùng môi dài khoảng 3cm.

Theo cập nhật mới nhất, bệnh nhân H.M.T. còn sốt nhẹ nhưng các tổn thương bỏng đang tiến triển theo hướng hồi phục tốt. Bề mặt vết bỏng ở cẳng tay và bàn tay đã khô hơn, lên da non màu hồng nhạt và chỉ còn tiết ít dịch.

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội - Ảnh 2
Bệnh nhân H.M.T. còn sốt nhẹ nhưng các tổn thương bỏng đang tiến triển theo hướng hồi phục tốt. Ảnh: Báo Dân trí. 

Các vết thương ở trán và môi sau khi được xử trí hiện đã khô, đóng vảy tốt. Các chức năng cơ quan khác tạm thời ổn định.

Như vậy, sau vài ngày điều trị, sức khỏe của cả 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 354 đều ghi nhận những diễn biến tích cực.

Như VOV trước đó đã đưa tin, vụ cháy tại căn nhà ở ngách 264/2 Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương. Tại Bệnh viện Quân y 354, hai nạn nhân đang được theo dõi do tổn thương hô hấp và chấn thương, trong đó tình trạng được đánh giá nặng.

Nam bệnh nhân H.M.T (SN 1989) bị bỏng hai tay, khó thở và ngạt khói sau hơn 10 phút mắc kẹt trong khu vực cháy. Các bác sĩ ghi nhận nhiều bụi, khói đen trong đường thở, chưa loại trừ ngộ độc CO và đang điều trị bằng oxy cao áp. Vợ bệnh nhân, chị L.T.T (SN 1994), ít tiếp xúc với khói hơn nhưng bị chấn thương khi ôm con 6 tuổi nhảy từ tầng 4 xuống mái tôn tầng 2. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy chị bị tràn khí màng phổi.

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