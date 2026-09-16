Cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc rạng sáng, 5 người không qua khỏi

Lửa bùng lên tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ Văn Cao, phường Tây Hồ lúc rạng sáng 16/9, khiến 5 người tử vong, 4 người chạy thoát ra ngoài.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 1 giờ 50 ngày 16.9, người dân phát hiện cháy tại một ngôi nhà trong ngõ 2B Văn Cao (P.Tây Hồ). Mọi người hô hoán, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thể khống chế ngọn lửa.

Cháy nhà 4 tầng trong ngõ Văn Cao, phường Tây Hồ. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội điều động 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an P.Tây Hồ, chính quyền và người dân chữa cháy, cứu nạn.

Ngôi nhà xảy ra cháy cao 4 tầng, diện tích khoảng 60 m² mỗi tầng. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát được ra ngoài, trong khi nhiều người còn mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan lên các tầng phía trên và những nhà liền kề.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Dân trí, đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.

Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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