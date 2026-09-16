Nửa cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp ‘chạm đỉnh’ công danh, sự nghiệp như cá gặp nước, tiền đổ về túi ồ ạt, đào hoa vượng phát, cuộc sống hạnh phúc

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lùi.

Con giáp này còn được nhắc nhở trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều.

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, Chính Ấn dẫn đường giúp Dần thành công trong việc đầu tư, quan chức và sáng suốt hơn trong mọi việc. Bạn sẽ có một ngày khá may mắn, bạn sẽ nhanh chóng giải quyết những nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên chính là điểm sáng trong ngày do cục diện Mộc sinh Hỏa. Bằng cái đầu lạnh vô cùng tỉnh táo giúp con giáp này tránh xa cạm bẫy yêu đương. Đôi khi sống một mình cũng tốt, đỡ mệt mỏi đau đầu, miễn không làm phiền ai là được nên bạn đừng quá quan trọng chuyện có người yêu.

Con giáp tuổi Dậu

Nửa cuối tháng 9 dương lịch, Lục Hợp nâng đỡ, vận khí của tuổi Dậu được hậu thuẫn rất nhiều, giúp bản mệnh thêm minh mẫn, quyết đoán hơn trong công việc. Ngày này bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo đột phá, được cấp trên tin tưởng và trọng dụng. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp thêm rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc cũng khá tốt, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo ổn định nên bạn có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Với những người làm kinh doanh buôn bán, mọi thứ hiện tại tuy chưa thực sự khởi sắc được như mong đợi, nhưng chí ít cũng có một vài dấu hiệu chuyển biến khả quan.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!