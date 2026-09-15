Danh tính người phụ nữ lái ô tô lao khỏi đường, 'treo lơ lửng' trên sườn đèo ở Đà Lạt

Đời sống 15/09/2026 16:28

Ôtô do nữ du khách điều khiển trượt khỏi đường, được cây thông trên sườn đồi giữ lại, không rơi xuống đèo Prenn ở Đà Lạt, ngày 15/9.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/9, bà T.H.T. (32 tuổi, quê Hà Nội) lái ô tô 4 chỗ BKS 70A-689.XX trên đường Đống Đa, hướng về quán cà phê Phong Miên, chân đèo Prenn.

Khi đến đoạn đường bê tông gần quán cà phê, chiếc xe bất ngờ trượt khỏi mặt đường rồi lao xuống khu vực đồi thông sát đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Do địa hình có độ dốc cao, chiếc ô tô rơi xuống vị trí cách mặt đường khoảng 10m. Xe chỉ dừng lại khi mắc kẹt vào một cây thông, trong tình trạng ‘treo’ lơ lửng trên sườn đồi.

Vụ việc khiến ô tô bị hư hỏng, nữ tài xế may mắn không bị thương.

Danh tính người phụ nữ lái ô tô lao khỏi đường, 'treo lơ lửng' trên sườn đèo ở Đà Lạt - Ảnh 1
Ô tô rơi xuống đồi thông ở Đà Lạt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, chính quyền địa phương và lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc, làm rõ nguyên nhân. Lực lượng cứu hộ sau đó sử dụng xe chuyên dụng có cần cẩu để đưa chiếc ô tô ra khỏi sườn đồi.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi vi phạm giao thông

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